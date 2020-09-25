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Минздрав Беларуси: Умер поджегший себя мужчина

25.09.2020 13:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В больнице скорой медицинской помощи в Минске сегодня ночью умер мужчина, который совершил самоподжог в Смолевичах, сообщила пресс-служба Минздрава РБ.

«Пациент находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации Республиканского ожогового центра. К сожалению, несмотря на всю оказанную медицинскими работниками помощь, его спасти не удалось», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, днем 18 сентября 36-летний мужчина напротив здания районного отдела внутренних дел Смолевичей облил себя бензином и поджег. Его потушили сотрудники милиции. По данным специалистов Республиканского ожогового центра, мужчина получил ожоги 84% тела, включая дыхательные пути.

 
Теги: Минск
 
 
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В больнице скорой медицинской помощи в Минске сегодня ночью умер мужчина, который совершил самоподжог в Смолевичах, сообщила пресс-служба Минздрава РБ.
 
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