У Ford появился новый 7-местный кроссовер. Пока только в Китае

Источник материала: Onliner

Все больше и больше автопроизводителей выделяют особый модельный ряд для Китая: уж слишком велик этот рынок, чтобы не учитывать его специфику и вкусы местных покупателей. Сегодня компания Ford представила в Поднебесной 7-местный кроссовер Equator.

Выпускаться семейный автомобиль будет на китайском заводе Jiangling-Ford. Equator — достаточно крупная модель: габаритная длина новинки достигает 4905 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1755 мм. Колесная база, по официальным данным, составляет 2865 мм. Таким образом, по размерам Ford Equator ближе к Volkswagen Teramont, нежели к Skoda Kodiaq.





В движение автомобиль приводит 2-литровый бензиновый турбомотор семейства EcoBoost. Он развивает 221 л. с. и может работать как с 5-ступенчатой «механикой», так и с АКП (тоже 5 ступеней). В конфигураторе Ford China указано, что машина может быть задне- (не исключено, что это описка) либо полноприводной.

Основные конкуренты нового Ford — Jeep Grand Commander и Toyota Highlander. Автомобиль выполнен в необычном для Ford стиле с очень странной формой головной оптики. Цены пока не объявлены, как и перспективы выхода этой модели на глобальную арену.