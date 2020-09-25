Хроника дня. Адвокаты записали видео в поддержку Максима Знака, главреду «Нашай Нівы» пришла повестка в суд

Источник материала: Onliner Продолжаем делиться новостями политической повестки в нашей стране. Вот что известно на данный момент. Адвокаты записали видео в поддержку своего коллеги Максима Знака, а Минский городской суд планирует рассмотреть жалобу защиты Марии Колесниковой. Жена главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича сообщила, что ее мужу пришла повестка в суд по административному процессу. Все подробности — чуть ниже.

Адвокаты записали видеообращение в поддержку Максима Знака

Адвокаты Дмитрий Лаевский, Надежда Знак, Сергей Зикрацкий и Евгений Пыльченко записали видео, в котором отметили, что голодовка адвоката в СИЗО — это беспрецедентная ситуация в Беларуси.

— Если адвокат рискует оказаться в СИЗО за то, что критикует госорганы и говорит о правах, то как защищать интересы клиента? А на месте клиента может быть каждый из вас. Поэтому ситуация касается каждого. Сегодня седьмой день голодовки Макса, которой он хочет напомнить людям о ценности права, — добавили адвокаты.

Сегодня суд рассмотрел жалобу защиты Марии Колесниковой

В официальном канале Виктора Бабарико появилась информация , что сегодня в Минском городском суде состоится рассмотрение жалобы защиты Марии Колесниковой на решение суда Партизанского района Минска о применении меры пресечения.

Напомним, ранее в Минском городском суде уже проходило слушание по делу о жалобе адвоката Марии Колесниковой на применение меры пресечения. Тогда Минский городской суд отклонил жалобу адвоката Колесниковой. Мария осталась в СИЗО в Жодино.

Адвокат Марии Колесниковой Александр Пыльченко прокомментировал Onliner, что Минский городской суд признал законным решение суда Партизанского района. Колесникова остается под стражей.

На адвоката Людмилу Казак составлено два протокола по статьям 23.34 и 23.4 КоАП

Сегодня защитникам адвоката Людмилы Казак удалось попасть к ней в ИВС на Окрестина. Один из них, Виктор Мацкевич, рассказал Onliner, что на его подзащитную завели два протокола по статьям 23.34 и 23.4 КоАП.

— Людмила рассказала, что ее схватили на улице Коммунистической трое мужчин — она шла к машине. Привезли в Центральное РУВД. Составили протоколы по статьям 23.34 и 23.4 КоАП — участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение требованиям сотрудников милиции, якобы 30 августа она была на массовом мероприятии на проспекте Победителей. Но в этот день она была в ТЦ Galileo с дочкой. Свидетелями в протоколах были указаны «Ивановы Иваны Ивановичи». Копии протоколов ей не вручили и с материалами дела не ознакомили, — рассказал Onliner Виктор Мацкевич.

Адвокат также отмечает, что пока неизвестно, где и в какое время будут проходить суды.

Задержанному главреду «Нашай Нівы» пришла повестка в суд

Сейчас Егор Мартинович находится в изоляторе на Окрестина в статусе подозреваемого по уголовному делу о клевете. Его жена Адарья Гуштын написала в Facebook, что мужу также пришла повестка в суд Заводского района.

«Прыйшла павестка ў суд Заводскога раёна, на панядзелак, 28 верасня ў 10:00. У павестцы адзначана, што ў адносінах Ягора вядзецца адміністратыўны працэс — за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу. Гэта можа быць справа па факце ягонага затрымання 11 жніўня, калі спецназаўцы выцягнулі яго з машыны, закінулі ў аўтазак, збілі, ноч трымалі на зямлі каля Заводскога РАУС, а пасля закінулі ў жодзінскую турму, — написала Адарья. — Агулам ён быў затрыманы 2,5 сутак, пасля яго прывезлі на машыне пад МУС на Гарадскі Вал, дзе ў прысутнасці прэс-сакратара Вольгі Чамаданавай перадалі мне і калегам».

Песков прокомментировал решение стран Европы касательно легитимности Лукашенко

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отношения Беларуси и европейских стран.

— Решения ряда стран Европы не считать Лукашенко легитимным президентом противоречат международному праву и не способствуют развитию диалога, — добавил он.

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