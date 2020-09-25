В Лебяжьем бесплатно заменили разбитое окно с бчб-флагом. Хозяин квартиры повесил еще один

Источник материала: Onliner

22 сентября в минском микрорайоне Лебяжий разбили окно с бчб-флагом. Соседи тут же проявили солидарность с хозяином пострадавшей квартиры и за пару часов собрали ему деньги на ремонт окна. Но в итоге эти деньги даже не понадобились: в районе нашлись умельцы, готовые сделать все на общественных началах. Окно починили бесплатно, хозяин квартиры повесил на него второй флаг, а собранные деньги планирует перевести на счет платформы «Голос».







Вот как окно выглядело 22 сентября. Напомним, вандалы запустили в него два камня: один пробил стекло насквозь и угодил в квартиру, другой ударился о стекло и вылетел на улицу. Вечером Александр отнес заявление в милицию. Камни забрали на экспертизу.





В «Браславском» есть и другие окна, завешенные символикой, но они находятся выше, и докинуть до них камень с земли не так просто, как разбить окно второго этажа.

Напомним, 22 сентября похожий случай произошел с жителем района площади Победы, который также живет на втором этаже с флагом на окне. Правда, стекло ему разбили не броском камнем, а, вероятно, выстрелом. Хозяин квартиры Роман в это время находился дома. Позвонил в милицию, на место выехали сотрудники Следственного комитета, приняли заявление, осмотрели место происшествия и уехали. Больше от них новостей не было. Поскольку выстрел не пронзил окно насквозь, срочности в ремонте тоже особой не было. Сегодня стекло должны заменить.





