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В Лебяжьем бесплатно заменили разбитое окно с бчб-флагом. Хозяин квартиры повесил еще один
Источник материала: Onliner
22 сентября в минском микрорайоне Лебяжий
Вот как окно выглядело 22 сентября. Напомним, вандалы запустили в него два камня: один пробил стекло насквозь и угодил в квартиру, другой ударился о стекло и вылетел на улицу. Вечером Александр отнес заявление в милицию. Камни забрали на экспертизу.
В «Браславском» есть и другие окна, завешенные символикой, но они находятся выше, и докинуть до них камень с земли не так просто, как разбить окно второго этажа.
Напомним, 22 сентября похожий случай произошел с жителем района площади Победы, который также живет на втором этаже с флагом на окне. Правда, стекло ему разбили не броском камнем, а, вероятно, выстрелом. Хозяин квартиры Роман в это время находился дома. Позвонил в милицию, на место выехали сотрудники Следственного комитета, приняли заявление, осмотрели место происшествия и уехали. Больше от них новостей не было. Поскольку выстрел не пронзил окно насквозь, срочности в ремонте тоже особой не было. Сегодня стекло должны заменить.
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22 сентября в минском микрорайоне Лебяжий разбили окно с бчб-флагом. Соседи тут же проявили солидарность с хозяином пострадавшей квартиры и за пару часов собрали...
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