Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко сегодня во время встречи с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко предложил построить совместный морской порт, пишет БЕЛТА .

— Наши возможности вы хорошо знаете, мы очень заинтересованы с вами сотрудничать. Когда у нас не получается с Москвой, я всегда своим говорю: «Чего вы паритесь. В Питере живет больше пяти миллионов человек, а еще возьмите Ленинградскую область — огромное количество людей. Нам достаточно для того, чтобы закрыть весь товарооборот с Российской Федерацией, если мы наладим хорошее сотрудничество». Поэтому я вам благодарен, что вы отзываетесь на наши просьбы. Мы с вами сотрудничали и будем сотрудничать, — заявил Лукашенко.

По его словам, он обсуждал вопросы логистики с Владимиром Путиным. Александр Лукашенко предложил скооперироваться и построить в Ленинградской области совместный морской порт. Лукашенко отметил, что на эти цели могут быть выделены средства, сэкономленные при строительстве Белорусской АЭС.

— Он [Владимир Путин] загорелся этим вопросом. И я ему даже предложил финансовое решение: все, что мы сэкономим на атомной станции, которая строится за счет кредитов Российской Федерации, мы готовы вложить в порт, строительство терминала. Поэтому если у вас будет желание, мы с большим удовольствием можем реализовать с вами этот совместный проект, — добавил Лукашенко. Этот вопрос, считает он, надо обязательно продвигать.





Губернатор Ленобласти после переговоров прокомментировал идею Лукашенко.

— Здесь очень важно понимать, какой это должен быть порт. Может, он должен быть универсальным, может, под какие-то конкретные грузы. От этого будет зависеть цена на строительство, — сказал Александр Дрозденко. По его словам, сейчас в Финском заливе в порту Усть-Луга строятся три новых терминала: для универсальных грузов, минеральных удобрений и контейнерных грузов. — Надо просто посмотреть: возможно, можно войти уже в строительство этих терминалов (тем более это открытые акционерные общества) и таким образом удешевить услуги по портовой переработке грузов.

Цена строительства нового терминала в зависимости от его назначения может колебаться в диапазоне 2,5—25 млрд российских рублей, обратил внимание Александр Дрозденко. Поэтому надо понимать, под какие конкретно грузы будет строиться терминал.

Александр Дрозденко подчеркнул, что Ленинградская область обладает мощнейшим портовым комплексом в Финском заливе. По его словам, на переговорах с Лукашенко обсуждалось выстраивание выгодных для обеих сторон условий по перевалке белорусских грузов.

— Понятно, что нужны привлекательные железнодорожные тарифы, стивидорные услуги, чтобы было выгодно перегружать белорусские грузы через наши портовые комплексы, — отметил губернатор. Он рассказал, что ранее обсуждал эти вопросы с руководством Министерства транспорта и РЖД. — Мы как раз говорили, что нам надо вырабатывать эту схему совместно: министерство, РЖД, Ленинградская область, Беларусь. Я думаю, мы найдем здесь хорошее компромиссное решение.

Тем временем белорусский премьер Роман Головченко заявил, что Беларусь после президентских выборов испытывает беспрецедентное давление со стороны Запада, и в этой ситуации для республики важна поддержка России.

— Мы после выборов президента Республики Беларусь сталкивались с беспрецедентным давлением на нашу республику со стороны Запада. Пусть уже острота утихла, но до сих не прекращаются попытки вмешательства в наши дела с целью раскачивания ситуации и продавливания нужного для кого-то результата, который абсолютно не соответствует выбору народа. Для нас в этот момент очень важна дружеская поддержка, которую мы видим со стороны нашего ближайшего союзника, Российской Федерации, и высоко это ценим, — цитирует премьер-министра ТАСС .