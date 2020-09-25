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Лукашенко: выпускники польских вузов должны будут подтвердить свой диплом в Беларуси
Источник материала: Onliner
Александр Лукашенко предупредил, что обучающимся в Польше белорусским студентам придется подтверждать дипломы в своей стране. Об этом он заявил на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, передает
— Поляки, несмотря на то, что граница закрыта (введены ограничения из-за COVID-19), своих студентов забрали, две тысячи человек обучаются там, — сказал Лукашенко. При этом он отметил, что в случае, если белорусские студенты после окончания обучения в польских вузах захотят работать в Беларуси, возможен вариант подтверждения полученного диплома на белорусской территории. — Они должны будут подтвердить здесь диплом.
Что ответила Польша?
В свою очередь Польша готова оставить у себя выпускников из Беларуси, если они столкнутся с трудностями при подтверждении своих дипломов на родине, заявил
— Мы с удивлением только что прочитали заявление господина Лукашенко. Он, видимо, не знает, что польские университеты дают своим выпускникам очень качественное образование, которое котируется во всем мире, — заявил собеседник агентства. — Подтверждением качества нашего образования является тот факт, что дипломы польских вузов признаются в странах Европейского союза, в США. Причем речь идет о таких сложных специальностях, как медицина, экономика, информатика.
Представитель Министерства науки также считает, что если слова Лукашенко обретут законодательную силу, то белорусские выпускники польских вузов не захотят возвращаться на родину и Польша от этого только выиграет.
— Мы с удовольствием их здесь оставим. Мы от этого только выиграем, получив образованных специалистов. Несколько лет проучившись в нашей стране, они уже очень хорошо владеют языком, интегрировались в общество, большинство из них начинают работать еще в студенчестве, — сказал он.
По данным Миннауки, ежегодно в польские вузы поступает несколько тысяч студентов из Беларуси. Чаще всего они предпочитают такие вузы, как Варшавский университет, Университет Адама Мицкевича (Познань), Ягеллонский университет (Краков), Варшавский и Вроцлавский политехнические университеты, Главная торговая школа (Варшава).
В связи с последними событиями в Беларуси ряд польских университетов выделили дополнительные места для белорусских студентов и продлили для них сроки вступительной кампании.
(будет дополнено)
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Александр Лукашенко предупредил, что обучающимся в Польше белорусским студентам придется подтверждать дипломы в своей стране. Об этом он заявил на встрече с...
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