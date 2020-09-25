|
На Партизанском проспекте на несколько дней ограничат движение автомобилей
25.09.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен – Sputnik. Движение автомобилей будет ограничено на Партизанском проспекте на участке от улицы Варвашени до МКАД, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
© Photo : Из личного архива Ирины Сапуновой
На одной из главных улиц города проводится замена асфальтного покрытия. Движение будет ограничено с 26 по 28 сентября.
По нечетной стороне проспекта нельзя будет проехать с 01:30 26 сентября до 06:00 27 сентября, по четной стороне – с 21:00 26 сентября до 06:00 27 сентября, а также с 21:00 27 сентября до 05:00 28 сентября.
Также из-за ремонта проспекта 26 и 27 сентября вместо троллейбусов по маршруту №3 будут ходить автобусы, сообщили на предприятии "Минсктранс".
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ремонт дороги пройдет с 26 по 28 сентября, для удобства водителей все работы будут выполняться ночью.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)