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На Партизанском проспекте на несколько дней ограничат движение автомобилей

25.09.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Движение автомобилей будет ограничено на Партизанском проспекте на участке от улицы Варвашени до МКАД, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

© Photo : Из личного архива Ирины Сапуновой
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На одной из главных улиц города проводится замена асфальтного покрытия. Движение будет ограничено с 26 по 28 сентября.

По нечетной стороне проспекта нельзя будет проехать с 01:30 26 сентября до 06:00 27 сентября, по четной стороне – с 21:00 26 сентября до 06:00 27 сентября, а также с 21:00 27 сентября до 05:00 28 сентября.

Также из-за ремонта проспекта 26 и 27 сентября вместо троллейбусов по маршруту №3 будут ходить автобусы, сообщили на предприятии "Минсктранс".

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Ремонт дороги пройдет с 26 по 28 сентября, для удобства водителей все работы будут выполняться ночью.
 
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