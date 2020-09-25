ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский футболист покинул российский клуб через 17 дней после перехода

25.09.2020 13:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусский нападающий Николай Сигневич покидает «Химки». Он расторг контракт, который заключил менее месяца назад, сообщает Tribuna. Сделка была оформлена 8 сентября.


Фото: minsk2019.by

Сигневич успел провести за подмосковный клуб всего три матча, в которых не отметился голами.

Ранее сообщалось, что Игорь Черевченко сменил Дмитрия Гунько на посту главного тренера «Химок».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский нападающий Николай Сигневич покидает «Химки». Он расторг контракт, который заключил менее месяца назад.
 
Новости дня
Новости разные
 
Опережаем только Украину. Сравнили, какие пенсии получают жители Беларуси и соседних стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика