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Белорусский футболист покинул российский клуб через 17 дней после перехода
Источник материала: Tut.by
Белорусский нападающий Николай Сигневич покидает «Химки». Он расторг контракт, который заключил менее месяца назад, сообщает
Сигневич успел провести за подмосковный клуб всего три матча, в которых не отметился голами.
Ранее сообщалось, что Игорь Черевченко сменил Дмитрия Гунько на посту главного тренера «Химок».
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Белорусский нападающий Николай Сигневич покидает «Химки». Он расторг контракт, который заключил менее месяца назад.
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