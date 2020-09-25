Белорусский футболист покинул российский клуб через 17 дней после перехода

Источник материала: Tut.by

Белорусский нападающий Николай Сигневич покидает «Химки». Он расторг контракт, который заключил менее месяца назад, сообщает Tribuna . Сделка была оформлена 8 сентября.



Фото: minsk2019.by

Сигневич успел провести за подмосковный клуб всего три матча, в которых не отметился голами.

Ранее сообщалось, что Игорь Черевченко сменил Дмитрия Гунько на посту главного тренера «Химок».