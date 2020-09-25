БПС-Сбербанк объявил о ребрендинге вслед за российским Сбербанком. Посмотрели, каким будет логотип

Источник материала: Tut.by

В 2021 году БПС-Сбербанк проведет ребрендинг, сообщается на сайте банка. Это связано с ребрендингом материнской структуры — российского Сбербанка, о котором было объявлено накануне.



О своем ребрендинге российский Сбербанк рассказал во время онлайн-конференции 24 сентября. На ней был представлен новый логотип и бренд компании. В банке комментируют, что «миссия остается неизменной: давать людям уверенность и надежность, делать их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты».

Изменения коснутся внутреннего и внешнего оформления отделений банка, а также логотипа. На нем по-прежнему останутся два основных элемента — незамкнутый круг и галочка. Но в новой вариации логотип «воплощает идею новых возможностей»: галочка символизирует процесс поиска и создания нового, часы — экономию времени и наполнение его содержанием. В совокупности логотип воспринимается как знак подтверждения и выполнения задачи.

— Ребрендинг позволит приблизить восприятие банка к тому, какой он есть сейчас — современный, быстрый и высокотехнологичный. И в этом отношении мы двигаемся в мировом тренде, когда банк перестает восприниматься как совокупность офисов. Сегодня это скорее единая экосистема, которая доступна везде — от смартфона и фитнес-браслета до банковского мультиофиса, — прокомментировал председатель правления БПС-Сбербанка Игорь Меркулов. — Новый бренд должен укрепить наш статус технологического лидера на банковском рынке. При этом еще больший акцент будет сделан на заботе о человеке, его интересах и комфорт