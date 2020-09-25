Эксперт назвал сидераты, которые лучше не использовать

Источник материала: Tut.by

Осенью у огородников почти весь урожай собран, а грядки — перекопаны. Чтобы подготовиться к следующему дачному сезону, многие высеивают сидераты. Как благодаря этим растениям увеличивается плодородие почвы и чем еще они так полезны, объяснил биолог и автор популярного YouTube-канала для садоводов и огородников Procvetok Иван Русских.



Фото с сайта pixabay.com

Голая земля подвержена различным видам эрозии: вода смывает плодородный слой, ветер поднимает пыль, унося с собой оставшиеся в почве питательные элементы. На голую землю так и норовят заселиться сорняки, поверхность покрывается коркой, а весной грядки испещряют глубокие трещины. Поэтому неслучайно в последнее время внимание к сидеральным удобрениям неуклонно возрастает.

Сидераты — это растения, которые специально высевают для защиты почвы от эрозии, для сохранения в ней влаги и питательных веществ, для увеличения плодородия без внесения удобрений. Урожаем сидератов является масса корней, листьев, стеблей, цветков и плодов, которая остается в почве и стимулирует развитие в ней полезной микрофлоры, различных беспозвоночных наподобие дождевых червей, которые способствуют созданию самых благоприятных условий для последующих культурных растений. Недаром сидераты еще называют зеленым удобрением и считают полноценной заменой навозу.



Фото с сайта pixabay.com

Почему в результате использования сидератов увеличивается плодородие почвы

Как объяснил Иван Русских, за весенне-летний период бОльшая часть различных азотных удобрений (сульфат аммония, мочевина, навоз, куриный помет и прочее) преобразуется в нитраты и вымывается в почву на такую глубину, где овощным растениям их не достать. Более того, при систематическом внесении азотных удобрений, будь то минеральных или органических, нитраты постепенно достигают подземного водоносного слоя и прямиком попадают в колодезную воду, что весьма негативно сказывается на нашем здоровье.

— Прелесть сидератов состоит в том, что их корни способны расти весьма глубоко и возвращать нитраты назад на поверхность в виде пышной зеленой массы. Особенно активны в этом плане горох (глубина 1,5 м), горчица (а также сурепица, рапс и редька масличная, тоже до 1,5 м) и рожь (до 2 м). Поэтому посев этих растений на сидераты очень рекомендуется, особенно на легких почвах, которые не способны удерживать нитраты достаточно долго.

Другой проблемой интенсивных огородов является инактивация фосфатов. Фосфор — очень и очень важный элемент питания растений. При его нехватке нам не дождаться вкусной клубники, сладких томатов и румяных яблок. При использовании фосфорных удобрений, которые и сами по себе довольно туго усваиваются растениями (разве что за исключением монофосфата калия), при попадании в почву они и вовсе за короткое время становятся недоступными. Именно поэтому в большинстве огородных почв фосфора вроде бы и хватает, но растениями он не усваивается.

На помощь в этом случае приходит особая фосфат-мобилизующая микрофлора. Выделяя особые кислоты, она растворяет фосфаты и делает их вновь пригодными для питания растений.

— Для стимуляции развития такой микрофлоры очень рекомендуется высевать овес, горох и рожь — хоть по-осени, хоть весной. Но, кроме того, корни ржи и сами по себе способны к мобилизации фосфатов. Так что рожь является весьма универсальным сидератом для улучшения фосфорного питания последующих растений.

Многие огородные участки располагаются на тяжелых глинистых кислых малоплодородных землях. И, конечно, такие участки хочется как-то облагородить. В этом нам поможет гречиха с ее довольно сильно разветвленной корневой системой, овес, горох и его родственники — люпин и вика.

— Последняя тройка известна способностью вступать в дружбу с азотфиксирующими растениями и добывать азотное питание прямо из воздуха.



Фото с сайта pixabay.com

Использование сидератов в борьбе с вредителями

Одной из проблем большинства дачников является зараженность участков нематодами, личинками майского жука, проволочником и прочими почвенными вредителями. Сидераты помогут справиться и с этой бедой.

— Многие крестоцветные растения, а самые распространенные это горчица, рапс и редька масличная, выделяют в почву соединения серы, которые не пугают дождевых червей, зато крайне неприятны для вредителей. Поэтому на участках, где огород существует уже давно, а с севооборотом бывают проблемы, непременно по осени и рано весной нужно высевать эти растения.

Горчица также славится своей способностью сдерживать развитие опасного для многих огородных растений фузариоза. Неплохо также высевать и пелюшку — окрашенноцветковые сорта кормового гороха. Его корни содержат алкалоиды и способны отравить жизнь даже проволочнику. А вот разлагающиеся стебли льна способны выделять токсичные соединения даже для колорадского жука. Так что он очень рекомендуется перед посевом картофеля — и осенью, и весной.

Сидераты — средство против сорняков

Еще одна беда огородников — это сорняки. Овощные растения обычно растут медленнее сорняков. В результате сорняки получают преимущество в борьбе за питание, свет и воду. Быстрорастущие же сидераты вполне способны умерить пыл не только лебеды, галинзоги (американки) и мокрицы, но и грозного пырея. Достойную конкуренцию злостным сорнякам составит горчица и ее родственники, подсолнечник и гречиха.

— Как видим, даже ограниченный набор сидеральных растений способен решить задачи защиты почвы от эрозии, повышения ее плодородия, изгнания почвенных вредителей и даже некоторых болезней. Достаточно лишь взрыхлить почву и равномерно высеять семена (лучше всего — смесь различных сидератов), дождаться нарастания зеленой массы, довести растения до цветения и заделать все это великолепие в почву.



Фото с сайта pixabay.com

Ложка дегтя

Некоторые сидераты относятся к растениям тех же семейств, что и овощи. Например, горчица, редька, рапс являются прямыми родственниками редиса, репы и капусты. При осеннем использовании таких сидератов посеянные весной овощи непременно будут атакованы полчищами всевозможных блошек и мотыльков, а также поражены букетом общих болезней.

Такие же последствия могут наблюдаться и в парах горох, люпин или вика-фасоль или бобы, подсолнечник-салат, рожь или овес-кукуруза, гречиха-щавель или ревень. Поэтому при выборе сидерата надо не только вспомнить, что росло на грядке, но и задуматься — что планируется к посеву.

В отношении картофеля, томата, перца, баклажана, огурца, тыквы, кабачка, укропа и петрушки, свеклы и моркови, лука и чеснока все несколько проще — среди привычных нам сидератов нет их близких родственников.

— Если же подобные размышления и планирования покажутся вам слишком хлопотными, сделайте выбор в пользу фацелии и амаранта — родни среди обычных огородных растений у них также нет.

А что насчет донника, клевера и люцерны?

В материалах об использовании сидеральных растений нередко можно встретить рекомендации по использованию различных видов клевера, донника и люцерны. Без всяких сомнений, это полезные растения для сохранения и улучшения почв на наших участках.

— Но пробовал ли кто-то из «рекомендаторов» самостоятельно перекопать участок, на котором произрастают эти многолетние растения, без применения техники, просто лопатой? Думаю, если бы хоть раз попробовали, то уже бы никогда бы больше не рекомендовали. Так что от этих растений в качестве сидератов я рекомендую настоятельно отказаться.

А вот посеять эти растения в междурядьях в саду специалист не видит препятствий. Тем более, что тот же клевер белый также славится своей способностью изгонять личинок майского жука. А для сада, особенно молодого, это ой как необходимо!