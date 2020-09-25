Опережаем только Украину. Сравнили, какие пенсии получают жители Беларуси и соседних стран

Источник материала: Tut.by

Средняя пенсия по возрасту в июле, по данным Белстата, составила 472,9 рубля (данные за август пока не обнародовали). Последнее на данный момент повышение произошло с 1 июля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие выплаты на заслуженном отдыхе получают жители соседних стран.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Средний размер назначенных пенсий в июле составил 456,8 рубля, по инвалидности – 406,2 рубля, по случаю потери кормильца – 310,7 рубля, социальных пенсий – 228,2 рубля.

По данным на 1 июля, средний размер пенсий у неработающих пенсионеров в России составил 16 492 рубля (560 белорусских). Соотношение средней пенсии со средней зарплатой в январе-апреле составило 30,4%.

В 2021 году пенсии в России планируют проиндексировать на 6,3%. При таком повышении средняя пенсия составит 17 443 рубля (592 белорусских).

В Украине, по данным на 1 июля, средняя пенсия по возрасту составила 3414 гривны (314 рублей). Самые высокие пенсии получают жители Киева — 4676 гривен (430 рублей), самые низкие — жители Тернопольской области, 2620 гривен (241 рубль). Последнее повышение пенсий в Украине провели в мае. Они в среднем выросли на 260 гривен (24 рубля).

В Литве пенсии в последний раз повышались в январе 2020 года. По данным за август, средняя пенсия в стране сейчас составляет 377 евро (1142 рубля). Январская прибавка составила около 30 евро (91 рубль). При этом средняя пенсия при наличии необходимого стажа работы выше — в среднем 400 евро (1214 рублей). Здесь прибавка с 1 января составила уже 32,5 евро (98 рублей).

В Латвии во втором квартале года средний размер пенсий по старости составил 363 евро (1102 рубля). Следующая индексация пенсий запланирована на 1 октября.

В Польше средняя пенсия равна 2482 злотых (1662 рубля). На следующий год в ведомстве запланировали индексацию на 3,84% (она проходит один раз в год в марте). Любопытно, что при этом самая высокая пенсия в стране, которую выплачивает местный аналог Фонда соцзащиты, составляет почти 23 000 злотых (15 400 рублей). Ее получает мужчина, который вышел на пенсию в 81 год, со стажем работы 61 год и работавший в горнодобывающей отрасли, в том числе на руководящих должностях.