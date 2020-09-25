«Вдохновили выйти из зоны комфорта». Вин Дизель выпустил первую песню

Источник материала: Tut.by

Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Вин Дизель выпустил дебютный сингл Feel Like I Do. Он написал в Instagram, что для него этот релиз — выход из зоны комфорта.

Звезда Голливуда отметил, что именно его фанаты и подписчики повлияли на то, чтобы попробовать что-то новое.

— Я давно обещал выпустить собственную музыку. Вы вдохновили меня выйти из зоны комфорта. Спасибо, что поверили в меня. Как всегда, надеюсь, вы мной гордитесь, — написал Вин Дизель на своей странице.

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