|
«Вдохновили выйти из зоны комфорта». Вин Дизель выпустил первую песню
Источник материала: Tut.by
Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Вин Дизель выпустил дебютный сингл Feel Like I Do. Он
Звезда Голливуда отметил, что именно его фанаты и подписчики повлияли на то, чтобы попробовать что-то новое.
— Я давно обещал выпустить собственную музыку. Вы вдохновили меня выйти из зоны комфорта. Спасибо, что поверили в меня. Как всегда, надеюсь, вы мной гордитесь, — написал Вин Дизель на своей странице.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Вин Дизель выпустил дебютный сингл Feel Like I Do. Он написал в Instagram, что для него этот релиз - выход из зоны комфорта.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)