Зарабатывают на ваших вкусах. 5 историй успешных бизнесов «на еде»

Источник материала: ProBusiness



Светлана Новак. Фото предоставлено автором

Пока в столице проходит очередной «Гастрофест», мы решили вспомнить удачные примеры предпринимателей, построивших бизнес «на еде». Самые яркие истории — читайте в нашей подборке.

Хлеб — всему голова

Попросился на кухню стажером — и испек «чиабатту судьбы». Теперь у этого парня своя хлебная фабрика.



Фото из личного архива Кирилла Миняева

Кирилл Миняев (Казань) начал печь хлеб как хобби, но это занятие натолкнуло его на идею бизнеса. В 2016 году он оставил должность директора, чтобы открыть Казанскую фабрику хлеба. На запуск производства ушло порядка 20 миллионов российских рублей. Еще около 10 миллионов — до выхода на точку безубыточности — через 1,5 года работы фабрики. А затем наступил кризис…

«Мы ориентировались на объем сбыта и думали, что растем, в то время как надо было считать доходность. Заключали контракты на поставку с отложенной выплатой и потом неделями "выбивали" деньги. Договаривались о поставках по минимальной цене, лишь бы продукт был представлен в известной сети, хотя известности лучше было добиваться маркетинговыми инструментами. Главное, мы совершали обе эти ошибки системно, месяц за месяцем…»

Проанализировав свои действия, руководство компании провело реорганизацию многих процессов и сумело устранить серьезный кассовый разрыв. Успели заключить крупный контракт и даже начали расширять географию присутствия продукции на соседние области. Но уже в марте 2020 года началась пандемия...

Удалось ли предприимчивому бизнесмену спасти свое производство и что он для этого делал — читайте в полной версии статьи .

С соусом — все вкуснее

«Испанский соус был напичкан химией, но идея увлекла». Эта девушка бросила руководящий пост и теперь сама производит gravy — по 1 тонне в день!



Ольга Самсонова. Фото предоставлено автором

В январе 2019 года Ольга Самсонова вместе с мужем запустила свой первый предпринимательский проект — производство гастрономических соусов icancook.

«Мы создаем соусы для гурманов по ресторанной рецептуре на основе ягод, фруктов, овощей и мяса. Их можно использовать для приготовления блюд из птицы, мяса, рыбы, морепродуктов, овощей. В настоящий момент дневной объем производства может достигать 1 тонны. Реализуем оптом и в розницу в России и Казахстане с помощью онлайн- и офлайн-точек продаж».

Когда началась пандемия, девушка не сдалась. Ее история не только продолжилась во время коронакризиса, но и получила новый толчок к развитию.

«В нынешней ситуации нас спасло то, что мы диверсифицировались с самого начала сознательно. Офлайн всегда был только одним из наших направлений. По нему мы представлены в нескольких премиальных мясных лавках Москвы, в сетях "Азбука вкуса", "Лэнд", в небольших сетях в других городах. Вышли и на рынок Казахстана».

Как это сказалось на объемах продаж и к каким выводам пришла основательница бизнеса — читайте в нашем материале .

Когда мармелад полезен

«Едят жуткую химию — но удивляются, когда видят на этикетке "сахар"». Как девушка придумала ЗОЖ-мармелад из морской капусты



Фото предоставлено автором

Светлана Новак руководит собственным брендом по производству мармелада Sea Marmelad. В качестве основного сырья для этой сладости она придумала использовать морскую капусту (ламинарию японскую).

«Сначала мы пытались делать желейные конфеты дома на кухне. Но оказалось, что без добавок и консервантов они очень быстро портятся: начинают плесневеть дней через 5. Тогда мы углубились в изучение технологии приготовления мармелада. Оказалось, что традиционная рецептура мармелада — это 80% сахара и 20% натурального вещества (ягод, фруктов и пр.). То есть несмотря на то, что часто мармелад преподносят как полезный десерт, на самом деле — это один сплошной сахар.

Нам удалось снизить его содержание до 45% по сравнению с традиционной рецептурой, что положительно повлияло на вкус готового продукта — мы избавились от приторности. При том что содержание морской капусты осталось на уровне 40%. Мы пробовали добавить и больше, но тогда вкус начинал чувствоваться слишком сильно, а многим это не нравится».

Как запускали продажи необычного продукта и легко ли было донести до покупателей всю ценность новинки? Об этом узнаете, прочитав полную историю предпринимательницы по ссылке .

Капуста на миллионы

$ 23 млн на квашеной капусте: как бывшая продавщица накормила мир



Галина Сидорок. Фото предоставлено автором

Галина Сидорок начала бизнес в 40 лет, а до этого — работала продавщицей на рынке. Вместе со своим партнером Шавкатом Сайфутдиновым она запустила собственное производство по засолке и квашению овощей и основала компанию «Эхо».

«Начинали мы с производства упакованного очищенного лука. Но позже решили запустить производство продукта, который так любят славяне — квашеной капусты. В этот момент нам "подыграли" обстоятельства. Осенью 2005 рынки Нижнего Новгорода закрыли на карантин. А тогда это было единственным местом, где можно купить квашеную капусту, она продавалась на развес — раскладывалась в полиэтиленовые мешочки».

Сейчас бренд ежедневно производит более 50 тонн квашений, поставляет этот продукт в крупные торговые сети России, Австралии и уже посматривает на Америку.

«Сырье мы закупаем у фермеров. Общее количество поставщиков сейчас точно не назову — только по картофелю у нас их более 100. Они постоянно меняются — в основном потому, что у каждого фермера ведь бывают неудачные партии, и если что-то не так, то мы его разворачиваем и закупаем у другого. А в следующий раз может быть наоборот. Сейчас география поставок сырья для нашего производства очень широкая — от Беларуси до Поволжья, нет никакой проблемы с выбором».

О том, каких успехов удалось достичь в своем деле и за счет чего бизнес продолжает расти — читайте в нашем материале .

Шоколад с характером

«После бессонных ночей на кухне мы решили продавать дороже». История шоколадных сладостей Rust Candy



Фото из личного архива Яны и Кирилла

Яна и Кирилл Кононовы запустили производство конфет ручной работы из темного шоколада. В некоторых наборах добавляют еще и белый, черный шоколад. Но что выделяет их продукцию среди конкурентов?

«Немного подумав, мы пришли к такому видению своего продукта: это подарочная направленность, тематический шоколад, которым можно поздравить человека практически из любой сферы деятельности: строителя, инженера, врача, программиста и т.д.»

Определенные вопросы вызвала «математика» расширения бизнеса: целесообразность аренды большего помещения с учетом конечной цены их продукта.

«На изготовление одного набора конфет может уйти от 3 до 5 часов, в зависимости от размера коробки, сложности изготовления. Сначала мы формировали конечную стоимость набора "по ощущениям", и это было совсем, совсем недорого. Но после нескольких бессонных ночей на кухне мы подумали, что надо бы продавать немножко дороже. Сейчас в среднем коробка конфет стоит от $ 12 до $ 30 в зависимости от размера».

Удалось ли паре заявить о себе на рынке и какие планы они строили по развитию бизнеса — читайте в полной версии статьи .

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