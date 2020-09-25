Лукашенко угрожает беларуским выпускникам польских вузов трудностями на родине: язвительная реакция Варшавы

Источник материала: KYKY

Сегодня Александр Лукашенко пообещал, что беларуским студентам, которые закончили обучение в польских вузах, придется подтверждать свои дипломы при устройстве на работу в Беларуси. Ответ Варшавы не заставил себя долго ждать.

Представитель министерства науки и высшего образования Польши заявил РИА Новости, что республика готова оставить у себя выпускников из Беларуси, если они столкнутся с трудностями при подтверждении своих дипломов на родине.

«Мы с удивлением только что прочитали заявление господина Лукашенко. Он, видимо, не знает, что польские университеты дают своим выпускникам очень качественное образование, которое котируется во всем мире», – рассказал польский чиновник.

Он добавил, что если слова Лукашенко обретут законодательную силу, то беларуские выпускники польских вузов не захотят возвращаться на родину. «Мы с удовольствием их здесь оставим. Мы от этого только выиграем, получив образованных специалистов. Несколько лет проучившись в нашей стране, они уже очень хорошо владеют языком, интегрировались в общество, большинство из них начинают работать еще в студенчестве», – сказал он.