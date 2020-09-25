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Лукашенко угрожает беларуским выпускникам польских вузов трудностями на родине: язвительная реакция Варшавы

25.09.2020 13:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня Александр Лукашенко пообещал, что беларуским студентам, которые закончили обучение в польских вузах, придется подтверждать свои дипломы при устройстве на работу в Беларуси. Ответ Варшавы не заставил себя долго ждать.

Представитель министерства науки и высшего образования Польши заявил РИА Новости, что республика готова оставить у себя выпускников из Беларуси, если они столкнутся с трудностями при подтверждении своих дипломов на родине.

«Мы с удивлением только что прочитали заявление господина Лукашенко. Он, видимо, не знает, что польские университеты дают своим выпускникам очень качественное образование, которое котируется во всем мире», – рассказал польский чиновник.

Он добавил, что если слова Лукашенко обретут законодательную силу, то беларуские выпускники польских вузов не захотят возвращаться на родину. «Мы с удовольствием их здесь оставим. Мы от этого только выиграем, получив образованных специалистов. Несколько лет проучившись в нашей стране, они уже очень хорошо владеют языком, интегрировались в общество, большинство из них начинают работать еще в студенчестве», – сказал он.

 
 
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Сегодня Александр Лукашенко пообещал, что беларуским студентам, которые закончили обучение в польских вузах, придется подтверждать свои дипломы при устройстве...
 
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