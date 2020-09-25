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Стало известно, почему Путин не поздравил Лукашенко с инаугурацией
Источник материала: БДГ
Владимир Путин, скорее всего, не собирается поздравлять Александра Лукашенко с инаугурацией, потому что ранее президент РФ уже поздравлял белорусского коллегу с победой на выборах.
Об этом 24 сентября Дмитрий Песков
«Президент [России] поздравлял президента Лукашенко с победой на выборах и по телефону, и далее уже очно во время недавнего рабочего визита президента Беларуси в Сочи», - напомнил представитель Кремля.
Песков пояснил, что для поздравления с инаугурацией нет обязательного протокола.
Напомним, инаугурация Александра Лукашенко
На данный момент 12 стран не признали легитимность Лукашенко: Германия, Дания, Канада, Латвия, Литва, Польша, Словакия, США, Украина, Чехия, Эстония, Норвегия.
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Владимир Путин, скорее всего, не собирается поздравлять Александра Лукашенко с инаугурацией, потому что ранее президент РФ уже поздравлял белорусского коллегу с...
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