Стало известно, почему Путин не поздравил Лукашенко с инаугурацией

Владимир Путин, скорее всего, не собирается поздравлять Александра Лукашенко с инаугурацией, потому что ранее президент РФ уже поздравлял белорусского коллегу с победой на выборах.

Об этом 24 сентября Дмитрий Песков рассказал ТАСС.

«Президент [России] поздравлял президента Лукашенко с победой на выборах и по телефону, и далее уже очно во время недавнего рабочего визита президента Беларуси в Сочи», - напомнил представитель Кремля.

Песков пояснил, что для поздравления с инаугурацией нет обязательного протокола.

Напомним, инаугурация Александра Лукашенко прошла в среду, 23 сентября, в столичном Дворце Независимости. Церемония не была никак анонсирована , не было представителей из других стран, Песков признался, что не знает об инаугурации, а белорусское телевидение во время присяги президента показывало российские сериалы.

На данный момент 12 стран не признали легитимность Лукашенко: Германия, Дания, Канада, Латвия, Литва, Польша, Словакия, США, Украина, Чехия, Эстония, Норвегия.