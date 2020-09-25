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Франция присоединилась к не признавшим Лукашенко странам

25.09.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Франция в полной мере поддерживает позицию Евросоюза относительно непризнания легитимности президентства Александра Лукашенко.



Как передает Укринформ, об этом заявило Министерство Европы и зарубежных Франции.

"Франция как страна-член Евросоюза полностью поддерживает заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени 27 стран в отношении Лукашенко", - заявил французский МИД.

23 сентября Лукашенко, легитимность которого как президента Беларуси не признают страны ЕС и Украина, США, Канада, тайно вступил в должность. 


Инаугурация не была анонсирована заранее, большинство присутсвовавших были приглашены туда обманным образом, то есть их не приглашали именно на инаугурацию, на мероприятие также не были приглашены зарубежные дипломаты, включая посла России, церемония, вопреки прцедуре, не транслировалась по ТВ.

После тайной инаугурации в городах Беларуси начались новые акции протеста, которые силовики жестоко разгоняли. 

По данным правозащитного центра "Весна", во время акций протеста в Беларуси 23 сентября задержали более 260 человек.
 
 
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Франция в полной мере поддерживает позицию Евросоюза относительно непризнания легитимности президентства Александра Лукашенко.
 
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