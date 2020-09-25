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Упрощенная схема налогообложения и 23 кг золота. Официальные подробности дела "Белтяжмаш"

25.09.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На прошлой неделе в Минске были задержаны пятеро сотрудников компании «Белтяжмаш», которая занимается проектами в сфере коммерческой недвижимости. Теперь озвучены подробности уголовного дела.

Упрощенная схема налогообложения и 23 кг золота. Официальные подробности дела "Белтяжмаш"
одно из зданий компании
Как утверждают в КГК, речь идет о незаконном применении упрощенной системы налогообложения.

«Для реализации данной схемы из общества в июле 2014 года был выделен субъект хозяйствования, из которого в декабре 2014-го дополнительно выделено еще 13 субъектов хозяйствования. Фактическими руководителями и главными бухгалтерами этих субъектов выступали работники и учредители ЗАО „Белтяжмаш“ (например, главный бухгалтер общества являлся одновременно главным бухгалтером указанных субъектов хозяйствования).

Впоследствии полученная ЗАО „Белтяжмаш“ выручка от сдачи внаем недвижимого имущества вместо отражения в качестве выручки общества искусственно распределялась между данными 14 субъектами хозяйствования, применявшими упрощенную систему налогообложения (выручка ЗАО „Белтяжмаш“ занижалась, а выручка выделенных 14 субъектов хозяйствования завышалась). 

Это позволяло создавать видимость законного применения указанными субъектами хозяйствования упрощенной системы налогообложения, не превышая установленные законодательством для ее применения максимальные значения выручки.

В результате использования данной схемы в бюджет уплачено лишь 1,4 млн рублей налога при упрощенной системе налогообложения вместо 7,7 млн рублей налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов составил более 6,3 млн рублей», — сообщает Департамент финансовых расследований КГК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов). Подозреваемыми признаны пять человек, они заключены под стражу, на их имущество наложен арест: это золотые слитки весом 23 кг, серебряные слитки весом 14 кг, 1,3 млн долларов, 48 тыс. евро и восемь объектов недвижимости.


ЗАО «Белтяжмаш» — крупная коммерческая компания, которая занимается строительством, сдачей в аренду и обслуживанием коммерческой недвижимости, такой как торговый центр «Глобо» и бизнес-центр Omega Tower. 

Весной этого года они начали реконструировать «заброшку» на улице Захарова, а также превращать масштабную промзону, примыкающую к территории завода «Горизонт», в пешеходную площадку с ресторанами, барами и офисами. 

Также компания сдавала в аренду помещение для штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико, а позже там приютили и Координационный совет, что, вероятно, стало определяющим в появлении дела об "уклонении от уплатов налогов".
 
Теги: Минск
 
 
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На прошлой неделе в Минске были задержаны пятеро сотрудников компании «Белтяжмаш», которая занимается проектами в сфере коммерческой недвижимости. Теперь...
 
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