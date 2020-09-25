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В Гомеле водитель проехал на красный и сбил двух детей
Источник материала: Навiны
Десятилетний мальчик и одиннадцатилетняя девочка получили травмы в результате наезда на них автомобиля.
ДТП случилось днем 24 сентября в Гомеле на перекрестке улиц Хмельницкого и Циолковского.
Дети пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В это время на перекресток выехал легковой автомобиль «Рено». 47-летний водитель продолжил движение, несмотря на то, что для него уже горел красный свет.
Дети были доставлены в областную детскую клиническую больницу. После осмотра девочку отпустили домой, а мальчика пришлось госпитализировать, сообщает УВД Гомельского облисполкома.
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Десятилетний мальчик и одиннадцатилетняя девочка получили травмы в результате наезда на них автомобиля.
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