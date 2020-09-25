В Кремле раскритиковали решение Запада не признавать легитимность Лукашенко

В Кремле считают, что западные страны, не признавшие легитимность Александра Лукашенко , нарушают международное право.





По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пишет DW , Москва «не приветствует подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств».

Представитель Кремля утверждает, что эти решения «противоречат международному праву и не способствуют развитию диалога».

Более того, Песков назвал подобные решения Запада «косвенным вмешательством во внутренние дела Беларуси».