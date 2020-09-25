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В Кремле раскритиковали решение Запада не признавать легитимность Лукашенко

25.09.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Кремле считают, что западные страны, не признавшие легитимность Александра Лукашенко, нарушают международное право.

В Кремле раскритиковали решение Запада не признавать легитимность Лукашенко

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пишет DW, Москва «не приветствует подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств».

Представитель Кремля утверждает, что эти решения «противоречат международному праву и не способствуют развитию диалога».

Более того, Песков назвал подобные решения Запада «косвенным вмешательством во внутренние дела Беларуси».

 

СВАБОДУ ЯГОРУ МАРЦІНОВІЧУ!

В Кремле раскритиковали решение Запада не признавать легитимность Лукашенко

 

 
 
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В Кремле считают, что западные страны, не признавшие легитимность Александра Лукашенко, нарушают международное право.
 
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