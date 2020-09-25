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В Кремле раскритиковали решение Запада не признавать легитимность Лукашенко
Источник материала: Навiны
В Кремле считают, что западные страны,
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пишет
Представитель Кремля утверждает, что эти решения «противоречат международному праву и не способствуют развитию диалога».
Более того, Песков назвал подобные решения Запада «косвенным вмешательством во внутренние дела Беларуси».
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В Кремле считают, что западные страны, не признавшие легитимность Александра Лукашенко, нарушают международное право.
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