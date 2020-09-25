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«БПС-Сбербанк» тоже проведет ребрендинг

25.09.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«БПС-Сбербанк» планирует провести ребрендинг в течение 2021 года следом за материнской структурой — российским «Сбербанком».

«БПС-Сбербанк» тоже проведет ребрендинг
Фото myfin.by

Новшества найдут отражение во внутреннем и внешнем оформлении банковских отделений. В качестве функционального наполнения — передовые инновационные технологии и сервисы, сообщили в пресс-службе «БПС-Сбербанка».

«Мы двигаемся в мировом тренде, когда банк перестает восприниматься как совокупность офисов. Сегодня это, скорее, единая экосистема, которая доступна везде — от смартфона и фитнес-браслета до банковского мультиофиса, — пояснил председатель правления «БПС-Сбербанка» Игорь Меркулов. — Новый бренд должен укрепить наш статус технологического лидера на банковском рынке. При этом еще больший акцент будет сделан на заботе о человеке, его интересах и комфорте».

24 сентября российский «Сбербанк» представил новый логотип и бренд. Компания решила окончательно избавиться от слова «банк» в названии, оно останется только у ее юридического лица (ПАО «Сбербанк России»).

Новый товарный знак состоит из зеленой надписи «Сбер» и незаконченного круга с градиентом синего, желтого и зеленого цветов и галкой внутри. Ребрендинг обойдется «Сберу» примерно в 2,5 млрд российских рублей и будет длиться пять-шесть лет, говорится в сообщении банка.

ОАО «БПС-Сбербанк» является одним из крупнейших белорусских банков по размеру активов. Его чистая прибыль по итогам 2019 года по национальным стандартам составила 107,2 млн рублей при рентабельности капитала 15,8%. Основным акционером выступает российский «Сбербанк», которому принадлежит 98,43% акций белорусского банка.

 
 
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«БПС-Сбербанк» планирует провести ребрендинг в течение 2021 года следом за материнской структурой — российским «Сбербанком».
 
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