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Биржа: перед выходными упали доллар и евро

25.09.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением американской и европейской валют.

Биржа: перед выходными упали доллар и евро

Так, доллар сдал 0,005 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,5992 белорусского рубля, а евро 0,004 пункта — 3,0318 белорусского рубля.

А вот российская валюта укрепилась на 0,0034 пункта — 3,3813 белорусского рубля за 100 российских.

 

СВАБОДУ ЯГОРУ МАРЦІНОВІЧУ!

Биржа: перед выходными упали доллар и евро
 
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Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением американской и европейской валют.
 
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