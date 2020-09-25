Биржа: перед выходными упали доллар и евро

Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением американской и европейской валют.





Так, доллар сдал 0,005 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,5992 белорусского рубля, а евро 0,004 пункта — 3,0318 белорусского рубля.

А вот российская валюта укрепилась на 0,0034 пункта — 3,3813 белорусского рубля за 100 российских.