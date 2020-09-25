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Мингорсуд: Мария Колесникова останется за решеткой

25.09.2020 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, координатора штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой на меру пресечения, сообщил БелаПАН один из ее адвокатов Александр Пыльченко.

Мингорсуд: Мария Колесникова останется за решеткой

По его словам, решение суда Партизанского района Минска от 21 сентября об оставлении Колесниковой под стражей остается в силе.

Рассмотрение жалобы состоялось 25 сентября. Колесникова на процессе не присутствовала, видеосвязи с ней также не было, отметил адвокат. «Наши дальнейшие действия будем обсуждать с Марией. Пока она остается под стражей до 8 ноября», — сказал он.

Защитники навещали Колесникову 23 сентября. «Держится она нормально. Неприятно находиться в таких местах, но она бодрая и уверенная в себе», — констатировал Пыльченко.

 

СВАБОДУ ЯГОРУ МАРЦІНОВІЧУ!

Мингорсуд: Мария Колесникова останется за решеткой
 
Теги: Минск
 
 
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Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране,...
 
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