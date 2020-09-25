Мингорсуд: Мария Колесникова останется за решеткой

Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, координатора штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой на меру пресечения, сообщил БелаПАН один из ее адвокатов Александр Пыльченко.





По его словам, решение суда Партизанского района Минска от 21 сентября об оставлении Колесниковой под стражей остается в силе.

Рассмотрение жалобы состоялось 25 сентября. Колесникова на процессе не присутствовала, видеосвязи с ней также не было, отметил адвокат. «Наши дальнейшие действия будем обсуждать с Марией. Пока она остается под стражей до 8 ноября», — сказал он.

Защитники навещали Колесникову 23 сентября. «Держится она нормально. Неприятно находиться в таких местах, но она бодрая и уверенная в себе», — констатировал Пыльченко.