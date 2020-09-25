Лукашенко: Путин загорелся от моего предложения

По словам Александра Лукашенко, российская сторона заинтересовалась идеей построить совместный морской порт.





Как заявил он 25 сентября в Минске во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, «очень много мы сейчас говорим и работаем уже над изменением логистики по поставке наших товаров».

Поэтому, подчеркнул он, «нам надо договориться во что бы то ни стало». На сегодня камнем преткновения является один вопрос — железнодорожные тарифы и перевалка в портах, пишет «Пул первого».

Лукашенко сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным: «Мы очень много обсуждали этот вопрос, и я ему сказал, что мы можем скооперироваться и построить в Ленинградской области свой причал, порт. Он загорелся этим вопросом».

Он отметил, что на эти цели могут быть выделены средства, сэкономленные при строительстве Белорусской АЭС, которая строится за счет кредита России. «Мы готовы вложить в порт, взять кредит из сэкономленного и вложить в строительство терминала», — отметил Лукашенко.

«Поэтому если у вас будет желание, мы с большим удовольствием с вами можем реализовать этот совместный проект», — добавил он.