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Стали известны российские комплектации обновленного Volkswagen Tiguan

25.09.2020 14:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Российский офис Volkswagen рассказал подробности о рестайлинговом Tiguan для местного рынка. Как пишет «Автостат», кроссовер станет доступен клиентам в четырех комплектациях: Respect, Status, Exclusive и R-Line. Цены и сроки поставок будут известны позже.

Отличить обновленный Tiguan можно по новым бамперам, другой решетке и изменившейся форме оптики. Пресс-центр подчеркивает, что список оборудования модели расширился за счет обновленной мультимедийной системы MIB3 с расширенным функционалом и возможностями персонализации.

Блок климатической установки Climatronic теперь виртуальный. Для модели также предлагаются новые цвета окраски кузова Ginger Brown и Indium Grey, коричневая обивка сидений Noisette Brown и новые колесные диски в зависимости от комплектации. Новый Tiguan доступен с несколькими бензиновыми двигателями на выбор: 125, 150, 180 и 220 л. с. Силовой агрегат мощностью 125 л. с. предлагается в сочетании с МКП и передним приводом.

150-сильный двигатель в сочетании с АКП может быть оснащен передним или полным приводом. Моторы мощностью 180 и 220 л. с. идут в паре с АКП и полным приводом.

В России базовая версия модели будет оснащаться 17-дюймовыми легкосплавными дисками Montana, черными рейлингами на крыше и светодиодными фарами ближнего и дальнего света рефлекторного типа. Данная версия комплектуется тканевой обивкой сидений Quad Paper и мультифункциональным кожаным рулевым колесом с подогревом. Среди функционального оборудования комплектации — подогрев передних сидений, 3-зонный климат-контроль Climatronic, круиз-контроль с ограничителем скорости, наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом и ассистент экстренного торможения Front Assist. В качестве информационно-развлекательного оборудования предлагается аудиосистема Composition Color с 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем и интерфейсом Bluetooth.

Версия Status отличается серебристыми рейлингами на крыше и тонировкой. Интерьер здесь дополнен комфортными передними сиденьями с тканевой отделкой Shooting Star и регулировкой поясничного подпора, аудиосистемой Discover Media с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и навигационной системой. В качестве функционального оснащения для данной комплектации предлагается камера заднего вида Rear View, интерфейс App-Connect, датчики парковки спереди и сзади, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, датчики света, дождя и подогрев задних сидений.

Более дорогой Tiguan Exclusive идет уже с 18-дюймовыми легкосплавными дисками Frankfurt и другой LED-оптикой. Здесь еще хромированные элементы отделки интерьера и цифровая приборная панель Active Info Display. Данная версия оснащается широкой линейкой систем помощи водителю, среди которых: система Lane Assist (полуавтоматическое рулевое управление и удержание автомобиля в пределах полосы), система бесключевого доступа и запуска двигателя, а также система контроля давления в шинах с отдельными датчиками в каждом колесе.

Volkswagen Tiguan в новой топовой комплектации R-Line дополняется элементами экстерьера и интерьера, среди которых: 19-дюймовые легкосплавные диски Valencia, задний увеличенный спойлер, бампер оригинального дизайна, кожаные сиденья с электрорегулировками и памятью настроек, накладки на пороги и педали, напольные коврики и рулевое колесо — все в исполнении R-Line. Функциональное оснащение версии R-Line дополнительно включает адаптивный круиз-контроль с ассистентом дистанции в пробке, а также рулевое управление с переменным передаточным отношением.

Volkswagen Tiguan II, 2017 г.в., 155 000 км
белый, внедорожник, дизель 2 л, автоматическая, полный привод
53 386 р.
20 500$ / 17 585€
Volkswagen Tiguan I Рестайлинг, 2013 г.в., 77 200 км
серебристый, внедорожник, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
25 912 р.
9950$ / 8535€
Volkswagen Tiguan I Рестайлинг, 2012 г.в., 154 000 км
черный, внедорожник, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
32 553 р.
12 500$ / 10 723€
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Российский офис Volkswagen рассказал подробности о рестайлинговом Tiguan для местного рынка. Как пишет «Автостат», кроссовер станет доступен клиентам в четырех...
 
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