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«Со светской точки зрения — правовая оценка, а с духовно-нравственной — осуждение греховных поступков». Видеорепортаж с Окрестина (видео)
Источник материала: Onliner
На улице Окрестина в Минске снова многолюдно. Родители, жены, друзья дежурят возле забора, за которым виднеются здания ИВС и ЦИП, чтобы передать вещи, книги, письма. Некоторые сами недавно побывали «там» и тихо делятся впечатлениями: «Сейчас уже не так, как 9—11 августа, но приятного мало». Рядом находятся волонтеры, а также священнослужители, готовые помочь любому, кто обратится. Их оценки сейчас очень важны. Смотрите наш небольшой видеорепортаж.
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«Со светской точки зрения — правовая оценка, а с духовно-нравственной — осуждение греховных поступков». Видеорепортаж с Окрестина (видео)
На улице Окрестина в Минске снова многолюдно. Родители, жены, друзья дежурят возле забора, за которым виднеются здания ИВС и ЦИП, чтобы передать вещи, книги, письма....
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