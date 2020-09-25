ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Со светской точки зрения — правовая оценка, а с духовно-нравственной — осуждение греховных поступков». Видеорепортаж с Окрестина (видео)

25.09.2020 14:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

На улице Окрестина в Минске снова многолюдно. Родители, жены, друзья дежурят возле забора, за которым виднеются здания ИВС и ЦИП, чтобы передать вещи, книги, письма. Некоторые сами недавно побывали «там» и тихо делятся впечатлениями: «Сейчас уже не так, как 9—11 августа, но приятного мало». Рядом находятся волонтеры, а также священнослужители, готовые помочь любому, кто обратится. Их оценки сейчас очень важны. Смотрите наш небольшой видеорепортаж.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улице Окрестина в Минске снова многолюдно. Родители, жены, друзья дежурят возле забора, за которым виднеются здания ИВС и ЦИП, чтобы передать вещи, книги, письма....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Попа мокрая, глаза счастливые» — смотрите, как расслабляются известные предприниматели и блогеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика