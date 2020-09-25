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В Telegram случился глобальный сбой
Источник материала: Onliner
Мессенджер Telegram примерно в 13:45 стал работать с большими проблемами: не отправляются сообщения, звонки не проходят, даже подключение не всегда пробивается.
Судя по ресурсу DownDetector, произошел глобальный сбой. Он затронул Беларусь, Украину и запад России. По Европе тоже наблюдаются трудности.
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Около 14:10 работа Telegram стабилизировалась.
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Мессенджер Telegram примерно в 13:45 стал работать с большими проблемами: не отправляются сообщения, звонки не проходят, даже подключение не всегда пробивается.Читать...
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