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В Telegram случился глобальный сбой

25.09.2020 14:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мессенджер Telegram примерно в 13:45 стал работать с большими проблемами: не отправляются сообщения, звонки не проходят, даже подключение не всегда пробивается.

Судя по ресурсу DownDetector, произошел глобальный сбой. Он затронул Беларусь, Украину и запад России. По Европе тоже наблюдаются трудности.

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Около 14:10 работа Telegram стабилизировалась.

 
 
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Мессенджер Telegram примерно в 13:45 стал работать с большими проблемами: не отправляются сообщения, звонки не проходят, даже подключение не всегда пробивается.Читать...
 
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