Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. На въезд в пункт пропуска "Урбаны" очередей нет, об этом Sputnik сообщили в Полоцком пограничном отряде.

На данном участке границы 25 сентября с 10:00 до 14:00 ожидалось замедление контроля из-за проведения работ в рамках реконструкции погранперехода. В связи с этим Государственный пограничный комитет Беларуси рекомендовал водителям воспользоваться ближайшим к нему пунктом пропуска "Григоровщина".

Как уточнили в Полоцком отряде, в данный момент на въезде в Беларусь через "Урбаны" очередей нет, на выезд стоят около 20 грузовых авто.

Судя по данным пограничников, сейчас очереди из грузовых автомобилей есть также на выезд из Республики Беларусь в сторону Литвы на пунктах пропуска Котловка, Каменный Лог, Беняки, Привалка, а также на белорусско-украинской границе около Новой Гуты. В общей сложности на всех пунктах пропуска стоят более 200 грузовиков.

Следить за обстановкой в пунктах пропуска можно на официальном сайте Госпогранкомитета. Информация обновляется каждые два часа.

Читайте также:

Белорусские логисты об очередях на границах: спрашивают про какие-то деньги

Польша открыла границу для белорусов с визами

"Даже кило кофе не провезешь". Таможня усилила контроль на границе