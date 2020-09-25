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В пограничном пункте пропуска "Урбаны" образовались очереди лишь на выезд

25.09.2020 14:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. На въезд в пункт пропуска "Урбаны" очередей нет, об этом Sputnik сообщили в Полоцком пограничном отряде. 

© Sputnik
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На данном участке границы 25 сентября с 10:00 до 14:00 ожидалось замедление контроля из-за проведения работ в рамках реконструкции погранперехода. В связи с этим Государственный пограничный комитет Беларуси рекомендовал водителям воспользоваться ближайшим к нему пунктом пропуска "Григоровщина".

Как уточнили в Полоцком отряде, в данный момент на въезде в Беларусь через "Урбаны" очередей нет, на выезд стоят около 20 грузовых авто.

Судя по данным пограничников, сейчас очереди из грузовых автомобилей есть также на выезд из Республики Беларусь в сторону Литвы на пунктах пропуска Котловка, Каменный Лог, Беняки, Привалка, а также на белорусско-украинской границе около Новой Гуты. В общей сложности на всех пунктах пропуска стоят более 200 грузовиков.

Следить за обстановкой в пунктах пропуска можно на официальном сайте Госпогранкомитета. Информация обновляется каждые два часа.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее ГПК сообщал о возможных сложностях при переезде данного участка белорусско-латвийской границы в связи с ремонтными работами.
 
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