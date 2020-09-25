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В пограничном пункте пропуска "Урбаны" образовались очереди лишь на выезд
25.09.2020 14:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен – Sputnik. На въезд в пункт пропуска "Урбаны" очередей нет, об этом Sputnik сообщили в Полоцком пограничном отряде.
На данном участке границы 25 сентября с 10:00 до 14:00
Как уточнили в Полоцком отряде, в данный момент на въезде в Беларусь через "Урбаны" очередей нет, на выезд стоят около 20 грузовых авто.
Судя по данным пограничников, сейчас очереди из грузовых автомобилей есть также на выезд из Республики Беларусь в сторону Литвы на пунктах пропуска Котловка, Каменный Лог, Беняки, Привалка, а также на белорусско-украинской границе около Новой Гуты. В общей сложности на всех пунктах пропуска стоят более 200 грузовиков.
Следить за обстановкой в пунктах пропуска можно на официальном сайте Госпогранкомитета. Информация обновляется каждые два часа.
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Ранее ГПК сообщал о возможных сложностях при переезде данного участка белорусско-латвийской границы в связи с ремонтными работами.
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