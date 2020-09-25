Путин предложил США восстановить сотрудничество в области информационной безопасности

Источник материала: Tut.by

Президент Российской Федерации Владимир Пути призвал все страны, включая США, принять политическое обязательство о ненанесении первыми удара с использованием информтехнологий. Полный текст заявления опубликован на официальном сайте президента РФ.



Фото: пресс-служба президента России

В заявлении говорится, что «одним из основных стратегических вызовов современности является риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере», и особая ответственность за ее предотвращение лежит на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности (МИБ).

— В этой связи хотели бы вновь обратиться к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке наших отношений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), — говорится в сообщении Владимира Путина.

В рамках этого было высказано сразу несколько предложений. Первое — это восстановить полномасштабный двусторонний регулярный межведомственный диалог по ключевым вопросам обеспечения МИБ на высоком уровне.

Второе — поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи между компетентными ведомствами стран по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и должностных лиц высокого уровня, курирующих проблематику МИБ в рамках структур, связанных с вопросами обеспечения национальной, в том числе информационной, безопасности.

Третье — совместно разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с действующим советстко-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года.

Четвертое — во «взаимоприемлемой форме» обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов.

— Призываем США дать ход российско-американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам МИБ, не делая его заложником наших политических разногласий, — подытожил президент РФ. — Данные меры направлены на повышение уровня доверия между нашими государствами, обеспечение безопасности и процветания наших народов. Они станут весомым вкладом в построение глобального мира в информационном пространстве. Обращаясь ко всем странам, включая США, предлагаю выйти на заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга.