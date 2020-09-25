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Кто ты из белорусских блогеров? Тест

25.09.2020 14:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За этими людьми мы следим, даже сами того не замечая. Если и не подписаны на них в Instagram, то регулярно видим в репостах от друзей и новостях. Вспоминаем нескольких уже (не побоимся этого слова) легендарных белорусских блогеров и предлагаем узнать, на кого из них вы больше всего похожи. 

Не забывайте, что на TUT.BY есть и другие тесты

 
 
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Разбираемся, на кого из белорусских блогеров вы похожи. Если результат не понравится, простите!
 
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