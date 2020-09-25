Кто ты из белорусских блогеров? Тест

Источник материала: Tut.by

За этими людьми мы следим, даже сами того не замечая. Если и не подписаны на них в Instagram, то регулярно видим в репостах от друзей и новостях. Вспоминаем нескольких уже (не побоимся этого слова) легендарных белорусских блогеров и предлагаем узнать, на кого из них вы больше всего похожи.

