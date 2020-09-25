Дальнобойщики снова жалуются на огромные очереди на белорусской границе. Что говорит таможня?

Источник материала: Tut.by

Неделю назад белорусские таможенники усилили контроль на границе с Евросоюзом. Теперь перевозчики жалуются на очереди и задержки в доставке грузов, а на этой неделе ситуация усугубилась еще и сбоем в информационных системах таможни. В ГТК сообщают, что система уже работает, но дальнобойщики говорят, что ситуация пока лучше не стала.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

«Из Польши в Беларусь не запускают ни одной фуры, очередь уже 10 километров», «Стали в очередь в 10 утра, к вечеру продвинулись на 200 метров», — вчера весь день в редакцию писали дальнобойщики, застрявшие на въезде в Беларусь.

Напомним, о сбое в работе системы стало известно вечером 23 сентября. Больше суток таможня принимала декларации только в бумажном виде. Вечером 24 сентября таможня сообщила , что работа системы восстановлена.

Однако водители и сегодня продолжают рассказывать о проблемах на границе.

— В 4 утра я стоял на литовской стороне на заезд в пункте пропуска «Котловка», — рассказывает водитель Денис. — По состоянию на 13.30 я даже не заехал на белорусскую территорию, уже пять часов стоим в так называемой зеленке (так дальнобойщики называют нейтральную территорию. — Прим. ред.)!

Другие водители рассказывают, что на пограничном пункте «Бобровники» (Польша) очередь на въезд в Беларусь даже не сопоставима с теми, что бывают перед новогодними и рождественскими праздниками.

В ГТК говорят, что не все в сложившейся ситуации зависит от белорусской стороны.

— Работоспособность информационных систем таможенных органов восстановлена в полном объеме еще вчера вечером. Таможенные органы принимают транспортные средства в объеме, подаваемом сопредельной стороной (Польшей, Литвой), и с учетом их ритмичности, — прокомментировали ситуацию в Государственном таможенном комитете. — Мы готовы принимать на 30 процентов больше автомобилей, но для этого необходимо принятие соответствующих мер и нашими иностранными коллегами.

Есть жалобы и от тех, кто оформляет грузы на таможне в Минске.

— Еще 23 сентября в районе 12 дня приехали на пункт таможенного оформления СЭЗ-Минск. На данный момент (25 сентября, в районе 14 часов. — Прим. ред.) декларация подана, но не оформлена, — говорит еще один перевозчик. — При этом счета за склад временного хранения будут выставлены в полном объеме. Если груз небольшой, то это порядка 150 рублей в сутки, как в нашем случае, для владельцев крупных грузов потери значительно больше.

Стоит сказать, что вчера Литовская национальная ассоциация Linava заявила , что условия перевозок через Беларусь ухудшаются. По словам президента ассоциации Ромаса Аустинскаса, только на таможне в Минске некоторые тягачи стоят по трое суток.

— Они как бы соблюдают порядок, каждая таможня имеет право проверять, я знаю, что они делают, посылают запросы Литовской таможне, проверяют, соответствует ли количество товара указанному в документах. Они следуют всем формальностям, но это потерянное время, нас задерживают, — говорит Ромас Аустинскас.

жалобы литовской стороны на задержки в поставках грузов. Тогда было сказано , что среди нарушителей часто бывают именно литовские склады. Напомним, ранее ГТК уже комментировалалитовской стороны на задержки в поставках грузов. Тогда, что среди нарушителей часто бывают именно литовские склады.