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Дальнобойщики снова жалуются на огромные очереди на белорусской границе. Что говорит таможня?
Источник материала: Tut.by
Неделю назад белорусские таможенники
«Из Польши в Беларусь не запускают ни одной фуры, очередь уже 10 километров», «Стали в очередь в 10 утра, к вечеру продвинулись на 200 метров», — вчера весь день в редакцию писали дальнобойщики, застрявшие на въезде в Беларусь.
Напомним, о сбое в работе системы
Однако водители и сегодня продолжают рассказывать о проблемах на границе.
— В 4 утра я стоял на литовской стороне на заезд в пункте пропуска «Котловка», — рассказывает водитель Денис. — По состоянию на 13.30 я даже не заехал на белорусскую территорию, уже пять часов стоим в так называемой зеленке (так дальнобойщики называют нейтральную территорию. — Прим. ред.)!
Другие водители рассказывают, что на пограничном пункте «Бобровники» (Польша) очередь на въезд в Беларусь даже не сопоставима с теми, что бывают перед новогодними и рождественскими праздниками.
В ГТК говорят, что не все в сложившейся ситуации зависит от белорусской стороны.
— Работоспособность информационных систем таможенных органов восстановлена в полном объеме еще вчера вечером. Таможенные органы принимают транспортные средства в объеме, подаваемом сопредельной стороной (Польшей, Литвой), и с учетом их ритмичности, — прокомментировали ситуацию в Государственном таможенном комитете. — Мы готовы принимать на 30 процентов больше автомобилей, но для этого необходимо принятие соответствующих мер и нашими иностранными коллегами.
Есть жалобы и от тех, кто оформляет грузы на таможне в Минске.
— Еще 23 сентября в районе 12 дня приехали на пункт таможенного оформления СЭЗ-Минск. На данный момент (25 сентября, в районе 14 часов. — Прим. ред.) декларация подана, но не оформлена, — говорит еще один перевозчик. — При этом счета за склад временного хранения будут выставлены в полном объеме. Если груз небольшой, то это порядка 150 рублей в сутки, как в нашем случае, для владельцев крупных грузов потери значительно больше.
Стоит сказать, что вчера Литовская национальная ассоциация Linava
— Они как бы соблюдают порядок, каждая таможня имеет право проверять, я знаю, что они делают, посылают запросы Литовской таможне, проверяют, соответствует ли количество товара указанному в документах. Они следуют всем формальностям, но это потерянное время, нас задерживают, — говорит Ромас Аустинскас.
Напомним, ранее ГТК уже комментировала
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«В 4 утра я стоял на литовской стороне на заезд в пункте пропуска "Котловка", - рассказывает водитель Денис. - По состоянию на 13.30 я даже не заехал на белорусскую...
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