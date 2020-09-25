ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дальнобойщики снова жалуются на огромные очереди на белорусской границе. Что говорит таможня?

25.09.2020 14:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Неделю назад белорусские таможенники усилили контроль на границе с Евросоюзом. Теперь перевозчики жалуются на очереди и задержки в доставке грузов, а на этой неделе ситуация усугубилась еще и сбоем в информационных системах таможни. В ГТК сообщают, что система уже работает, но дальнобойщики говорят, что ситуация пока лучше не стала.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

«Из Польши в Беларусь не запускают ни одной фуры, очередь уже 10 километров», «Стали в очередь в 10 утра, к вечеру продвинулись на 200 метров», — вчера весь день в редакцию писали дальнобойщики, застрявшие на въезде в Беларусь.

Напомним, о сбое в работе системы стало известно вечером 23 сентября. Больше суток таможня принимала декларации только в бумажном виде. Вечером 24 сентября таможня сообщила, что работа системы восстановлена.

Однако водители и сегодня продолжают рассказывать о проблемах на границе.

— В 4 утра я стоял на литовской стороне на заезд в пункте пропуска «Котловка», — рассказывает водитель Денис. — По состоянию на 13.30 я даже не заехал на белорусскую территорию, уже пять часов стоим в так называемой зеленке (так дальнобойщики называют нейтральную территорию. — Прим. ред.)!

Другие водители рассказывают, что на пограничном пункте «Бобровники» (Польша) очередь на въезд в Беларусь даже не сопоставима с теми, что бывают перед новогодними и рождественскими праздниками.

В ГТК говорят, что не все в сложившейся ситуации зависит от белорусской стороны.

— Работоспособность информационных систем таможенных органов восстановлена в полном объеме еще вчера вечером. Таможенные органы принимают транспортные средства в объеме, подаваемом сопредельной стороной (Польшей, Литвой), и с учетом их ритмичности, — прокомментировали ситуацию в Государственном таможенном комитете. — Мы готовы принимать на 30 процентов больше автомобилей, но для этого необходимо принятие соответствующих мер и нашими иностранными коллегами.

Есть жалобы и от тех, кто оформляет грузы на таможне в Минске.

— Еще 23 сентября в районе 12 дня приехали на пункт таможенного оформления СЭЗ-Минск. На данный момент (25 сентября, в районе 14 часов. — Прим. ред.) декларация подана, но не оформлена, — говорит еще один перевозчик. — При этом счета за склад временного хранения будут выставлены в полном объеме. Если груз небольшой, то это порядка 150 рублей в сутки, как в нашем случае, для владельцев крупных грузов потери значительно больше.

Стоит сказать, что вчера Литовская национальная ассоциация Linava заявила, что условия перевозок через Беларусь ухудшаются. По словам президента ассоциации Ромаса Аустинскаса, только на таможне в Минске некоторые тягачи стоят по трое суток.

— Они как бы соблюдают порядок, каждая таможня имеет право проверять, я знаю, что они делают, посылают запросы Литовской таможне, проверяют, соответствует ли количество товара указанному в документах. Они следуют всем формальностям, но это потерянное время, нас задерживают, — говорит Ромас Аустинскас.
 
Напомним, ранее ГТК уже комментировала жалобы литовской стороны на задержки в поставках грузов. Тогда было сказано, что среди нарушителей часто бывают именно литовские склады.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В 4 утра я стоял на литовской стороне на заезд в пункте пропуска "Котловка", - рассказывает водитель Денис. - По состоянию на 13.30 я даже не заехал на белорусскую...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кремле раскритиковали решение Запада не признавать легитимность Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика