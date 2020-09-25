В Telegram произошел глобальный сбой

Источник материала: Tut.by

В популярном мессенджере Telegram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные специализированного ресурса Downdetector .





Судя по информации сервиса, проблемы с Telegram есть у пользователей как минимум из трех стран — России, Украины и Беларуси. Также похожие сообщения доходят из Германии, Италии, Эстонии, Латвии, Франции и Венгрии.

По информации читателей, проблемы такие: не обновляются переписки в чатах и каналах, сообщения либо вообще не приходят получателям, либо с большим запозданием по времени. Возможны проблемы с отображением медиафайлов.

Официальных комментариев представителей Telegram по поводу сложившейся ситуации пока не поступало.

Примерно через пол часа после начала проблем — во всяком случае, на территории Беларуси — работа мессенджера начала восстанавливаться. Хотя по версии Downdetector, затруднения еще могут наблюдаться у части юзеров.