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В Telegram произошел глобальный сбой

25.09.2020 14:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В популярном мессенджере Telegram произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные специализированного ресурса Downdetector.


Судя по информации сервиса, проблемы с Telegram есть у пользователей как минимум из трех стран — России, Украины и Беларуси. Также похожие сообщения доходят из Германии, Италии, Эстонии, Латвии, Франции и Венгрии.

По информации читателей, проблемы такие: не обновляются переписки в чатах и каналах, сообщения либо вообще не приходят получателям, либо с большим запозданием по времени. Возможны проблемы с отображением медиафайлов.

Официальных комментариев представителей Telegram по поводу сложившейся ситуации пока не поступало.

Примерно через пол часа после начала проблем — во всяком случае, на территории Беларуси — работа мессенджера начала восстанавливаться. Хотя по версии Downdetector, затруднения еще могут наблюдаться у части юзеров.

 
 
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Официальных комментариев представителей Telegram по поводу сложившейся ситуации пока не поступало.
 
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