Взрывы и интересный дробовик. Какое оружие мы заметили на подавлении протестов в Минске в среду

Источник материала: Tut.by

Внезапная инаугурация Александра Лукашенко и последовавшие за ней протесты 23 сентября дали нам новые примеры интересного оружия на улицах Минска. 42.TUT.BY рассказывает, что удалось заметить в этот вечер.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, что 23 сентября минская милиция опровергла информацию о применении слезоточивого газа и светошумовых гранат для разгона участников несанкционированных акций в столице вечером в среду.

«Слезоточивый газ и светошумовые гранаты сотрудниками милиции не применялись», — сообщила агентству «Интерфакс-Запад» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Между тем ранее она подтвердила, что против протестующих были применены водометы.

Позже в Telegram-канале пресс-секретаря МВД появилось сообщение, что «с целью пресечения массовых нарушений общественного порядка со стороны агрессивно настроенных лиц правоохранители использовали спецсредства и технику».

Мы уже писали, что на подавлении протестов в среду использовали водомет «Хищник» с оранжевой водой , по-видимому, чтобы пометить демонстрантов. Представители внутренних войск заверили, что вода была окрашена пищевым красителем «Солнечный закат», не может нанести никакого вреда и легко отстирывается. Однако водомет — это далеко не все.

Дробовик, похожий на МР-133, и приметный шлем



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Наш фотокор заснял в руках у одного из силовиков гладкоствольное ружье, которое мы изначально приняли за «Ремингтон 870» . Однако впоследствии начальник пресс-службы внутренних войск Беларуси Владимир Порхомцев пояснил, что, во-первых, на фото точно не военнослужащий ВВ МВД, а, во-вторых, конкретно на этом снимке изображено помповое ружье 12-го калибра Mossberg-500.

— Помповое оружие — это огнестрельное оружие, в котором скользящая передняя рукоять двигает затворную группу, скользя при механическом воздействии на нее вперед и назад, выбрасывая отстрелянную гильзу и досылая новый патрон, — сообщил он. — В нем могут применяться различные боеприпасы: летального и нелетального воздействия.

Нелетального воздействия — это светошумовые гранаты (вероятно, речь о светошумовых патронах, для гранат 12-й калибр слишком мал. — Прим. TUT.BY), резиновые, пластмассовые пули или картечь. Из опыта, если речь идет о массовых беспорядках, то никому не выдаются огнестрельные боеприпасы. У сотрудников с этими ружьями были боеприпасы нелетального воздействия. Данные боеприпасы могут применяться для психологического воздействия или, к примеру, для остановки транспорта.

Однако при ближайшем рассмотрении мы все же склоняемся к мнению, что на фото скорее всего не Mossberg 500, а другая модель — российский дробовик МР-133, производящийся на Ижевском механическом заводе с 2000 года.



Вверху — МР-133, посередине — дробовик с фото, сделанного 23 сентября, внизу — Mossberg-500. Красным обведен экстрактор гильз — у МР-133 он длиннее, чем у «моссберга» и соответствует ружью на фото. Желтым — насечки на цевье (у Мр-133 занимают большую площадь, чем у Mossberg). зеленым — подствольный магазин (у «моссберга» он на пять патронов, у МР-133 — на четыре, и разница в длине ясно видна). Розовым — наплыв перед спусковой скобой (у Mossberg 500 его просто нет, на нашем ружье — имеется). Голубым — логотип производителя, он довольно различим и не имеет отношения к «моссбергам». Коллаж: Денис Бурковский

Впрочем, по конструкции он похож на тот же «моссберг» — это тоже оружие с продольно скользящим цевьем, то есть помповый дробовик.

Основное отличие — не очень стандартный для гладкоствола ударно-спусковой механизм куркового типа с тройной системой предохранения. Обычно МР-133 вмещает четыре патрона, но есть возможность устанавливать удлинители магазина, повышающие боезапас.

Кстати, у бойца, который держит дробовик, довольно приметный шлем, похожий на ЛШЗ-1+, и броня, напоминающая модульную баллистическую систему, о которых мы уже писали . Пока нам известно о том, что такую экипировку используют бойцы Сил специальных операций.

За комментарием, действительно ли это десантники или армейский спецназ, мы обратились в Министерство обороны. В ведомстве нам пояснили, что такие шлемы и бронежилеты состоят на вооружении многих спецподразделений разных силовых структур.

— Мы не располагаем информацией о людях на фото, но это не военнослужащие армейского спецназа, — добавили в Минобороны.

Полуавтоматический гладкоствольный карабин «Сайга»





В отличие от большинства дробовиков мира, эта модель не имеет ничего общего с помповыми ружьями — ни подствольного магазина, ни ручной перезарядки. «Сайга» представляет собой по сути гладкоствольный калашников — он создан как раз на основе АК/АКМ.

Основные отличия карабина от автомата — он полуавтоматический, то есть не может стрелять очередями, в магазин помещается 10 патронов, а не 30, и нарезов в стволе нет (есть и нарезной вариант, но он менее популярен). Оружие выпускается в различных калибрах — 10-й, 12-й, 410-й (в нарезном варианте — 5,45×39 мм, 7,62×39 мм, «натовский» 5,56×45 мм и даже пистолетный 9×19 мм).

Название, судя по всему, дано карабину не случайно — он создавался в 1970-е годы под конкретную задачу отстрела расплодившихся в Казахстане сайгаков. Охотники с обычными гладкостволками с ними не справлялись, и пришлось создавать новый вид вооружения — он оказался удачным и завоевал популярность не только в постсоветских странах, но и по всему миру.

Взрывы (или похожие на них звуки) на «Пушкинской» и в Серебрянке

Вечером 23 сентября минчане засняли несколько взрывов или похожих на них звуков. Два из них были в районе станции метро «Пушкинская», один — в Серебрянке. Читатели интересуются, не были ли это светошумовые гранаты.

Как мы писали выше, Министерство внутренних дел Беларуси уже прокомментировало ситуацию — по словам представителей ведомства, никаких светошумовых гранат 23 сентября не применялось. Если внимательно изучить видео, то получается следующее — в Серебрянке, строго говоря, никакого взрыва вообще не видно, есть только громкий хлопок, вспышки не зафиксировано. Поэтому мы считаем, что это могло быть все что угодно — взрыв СШГ, петарды, выстрел холостым или боевым патроном, даже, вероятно, искаженный звук падения чего-то тяжелого.

На «Пушкинской» ситуация чуть иная: слышен хлопок, после которого поднимается облако дыма.

9−12 августа при подавлении протестов, когда силовики использовали светошумовые гранаты, возникали примерно такие же облака — но обычно были видны и яркие вспышки. В данном случае вспышки нет, так что с уверенностью говорить, что это «светошум», никак нельзя.

Крупная гильза



Фото: «Наша Нива»

На сайте издания «Наша Нiва» появилось фото, на котором видна достаточно крупная гильза. Рассмотрев изображение, мы практически однозначно можем идентифицировать ее как гильзу из пластика с металлическим донцем от боеприпаса 12-го калибра — это самый распространенный калибр среди дробовых ружей.

Чем был снаряжен боеприпас — свинцовой или резиновой пулей, картечью, светошумовой пулей — определить невозможно, для этого надо видеть боевую часть, а на фото ее нет.