Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта cdn.maximonline.ru

Как расслабляются, отдыхают и снимают стресс известные российские предприниматели и блогеры? Сделали для вас увлекательную подборку публикаций в Instagram, где успешные люди делятся своими впечатлениями. Наслаждайтесь видами, берите на заметку новые достопримечательности и варианты отдыха.

Аркадий Новиков — знаменитый российский ресторатор, также известный как телеведущий реалити-шоу «Мастер Шеф» и «Кандидат». Кроме того, он является одним из основателей российской Федерации Рестораторов и Отельеров. В 1991 году Аркадий Новиков основал собственную компанию «Novikov Group», которая сегодня занимает лидирующие позиции в нише ресторанного бизнеса.

Недавно в его Instagram появилоь вот такое интересное фото из Саратова. Аркадий посетил этнографический комплекс «Национальная деревня народов Саратовской области». Этот музей под открытым небом, расположенный в Парке Победы города Саратова, «дает возможность познакомиться с национальными бытовыми традициями и обычаями, особенностями домостроительства, узнать о выдающихся людях области».

Артемий Лебедев — российский дизайнер, изобретатель, предприниматель, блогер, путешественник и автор «Ководства» — руководства по веб-дизайну. Основатель, совладелец и генеральный директор «WebDesign», впоследствии переименованной в Студию Артемия Лебедева.

Instagram Артемий ведет с юмором — и посмотреть приятно, и всегда есть чему улыбнуться. Недавно он побывал в одном из самых удивительных мест России — Плато Путорана, которое часто называют «краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов»:

«Самый высокий водопад в России и другие малоизвестные места. Плато Путорана — внутренний туризм по цене пяти поездок за границу» — так подписал свои фото Артемий.

Евгений Касперский — известный во всем мире эксперт по кибербезопасности и успешный предприниматель, ставший одним из основателей компании «Лаборатория Касперского», которая занимается разработкой защитных решений.

У Евгения очень увлекательный Instagram, в который он постит практически ежедневно. На днях он опубликовал фото с открытия байдарочного сезона-2020 на Алтае:

«А кто катался на „буханках“ вдоль реки #Аргут #Алтай? Незабываемые впечатления во всех смыслах. Во-первых, это страшно красиво:) Во-вторых, это просто страшно.

Эту дорогу нельзя назвать простой и ровной, посему нас периодически высаживали и предлагали пройтись ногами. Так безопаснее. Да мы и рады! Вокруг таких видов громадье — закачаешься! По дороге можно насмотреться на знаменитый Карагемский прорыв — бурный поток в узком и глубоком ущелье.

Вы спросите — а почему страшно? А потому что приходится пользоваться очень „веселыми“ мостиками. Нас успокоили, сказав, что это „не самый смешной мост на маршруте“. Ага, спасибо:) Ух, дух захватывает!»

Евгений Чичваркин — российский предприниматель, сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С конца 2008 года проживает в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом.

В этом году свой день рождения провел в Копенгагене и, видимо, был так счастлив, что забыл рассказать об этом своим подписчикам:

«10 дней назад в Копенгагене каячили на ДР. Забыл поделиться. Попа мокрая, глаза счастливые».

Илья Щербович — российский предприниматель, основатель, президент и управляющий партнер инвестиционной компании United Capital Partners — очень любит рыбалку. Его Instagram завален фотографиями добычи, которая впечатляет размерами!

Нет никаких сомнений, что это хороший способ активного отдыха и снятия стресса. Фото подписано так: «Королевство Бутан, 2019. Золотой махсир». Эту рыбу называют непальским лососем из-за сходства в размерах, силуэте, способах спортивной ловли и пристрастия обоих видов к быстрой и чистой воде. На самом деле этот крупный хищник принадлежит к роду усачей семейства карповых и похож, скорее, на гигантского пескаря:)

Наталья Водянова — актриса, супермодель, инвестор, филантроп. На днях Наталья посетила биодинамическую ферму своей подруги.

Биодинамическое сельское хозяйство — это форма альтернативного сельского хозяйства, которое рассматривает плодородие почвы, рост растений и уход за скотом как экологически взаимосвязанные задачи. Биодинамика имеет много общего с другими органическими подходами, поскольку исключает использование синтетических удобрений для почвы и растений.

«Мы так много узнали и прекрасно провели утро, которое завершилось восхитительным обедом…» — прокомментировала фото для подписчиков Наталья.

Ксения Бородина — предприниматель, основатель собственной студии красоты Fashion Studio by Ksenia Borodina, телеведущая, актриса, диджей. Instagram у девушки очень яркий, недавно она побывала на Тавриде (одно из исторических названий древнего и средневекового Крымского полуострова, использовавшееся также и после его присоединения к России в 1783 году. В официальных документах Российской империи полуостров продолжал называться Крымом).

Ксения поделилась впечатлениями с поклонниками: «Кто был на Тавриде? Есть такие? Вдохновение, любовь, молодость, драйв — это то, что всегда будет двигать творчество. Меня, как и многих, заряжает атмосфера подобных событий, там хочется жить и создавать что-то новое…»

Ну, а это — просто красиво:)

Саша Митрошина — предприниматель, журналист, фитнес-консультант, автор книг. «Талант — фигня, развивайте дисциплину» — написано в профиле ее блога в Instagram.

Сейчас у девушки более 2,7 миллиона подписчиков. Ее книга «Продвижение личных блогов в Инстаграм: пошаговое руководство» cтала лидером продаж в сегменте бизнес-литературы по версии OZ.by летом 2019 года. В ней Саша поделилась опытом, как продвигать личный бренд в интернете, вести свой блог и зарабатывать на этом.

Саша уверена, что «вдохновила на ведение блога половину русскоязычного Инстаграма», она ходит по Москве в одеяле и прямо заявляет: «Может, это не я себе много позволяю, а вы себе много запрещаете?»

Ольга Слуцкер — предприниматель, основатель World Class Fitness Clubs, президент Федерации фитнес‑аэробики России. Умница, красавица, пионер фитнес-индустрии, несгибаемая бизнес-леди, выстроившая собственную империю.

В своем Instagram Ольга часто демонстрирует идеальную физическую форму, с одинаковой легкостью рассказывая про EBITDA, KPI, IRR, total revenue, total cash flow и радость занятий спортом:

Анна Всехсвятская — тренер по тайм-менеджменту с международной репутацией, автор проекта «ВРЕМЯ В ПОРЯДКЕ!», мама двух дочек. Хороший пример того, что ведение бизнеса можно прекрасно сочетать с путешествиями, а путешествия — с воспитанием двух детей. В своих постах Анна не только размещает эффектные фото, но и дает много полезных советов. На этот раз — про отдых:

«Я не умею отдыхать. Чувствую себя лентяйкой, мучаюсь чувством вины…

Постоянно кажется, что пока отдыхаю, меня кто-то обгонит. Большинство моих учениц на вопрос, можешь ли вспомнить, кто в семье был постоянно „в мыле“, отвечали: "О! мама и бабушка были постоянно чем-то заняты и говорили: „Ну и что ты сидишь сложа руки? Сделай что-нибудь полезное, не будь лентяйкой!“ И вот девочка вырастает и подсознательно приравнивает отдых к безделью, а покой и „ничегонеделание“ вообще не считаются нормой. Хочется всегда быть энергичной и продуктивной!

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Знаете, в чем тут ловушка? Для того чтобы быть эффективной, нужна энергия. А чтобы получать эту энергию, надо чередовать работу и отдых, состояние „отдаю“ и „получаю“. Это и есть один из балансов, который нужно искать в себе. Отдыху можно и нужно научиться! Так же, как вы когда-то учились ходить, говорить, вязать, водить машину… да что угодно! Вот несколько вариантов, как это сделать:

Поставить отдых отдельной задачей в план. Да, запланировать отдых и выделить под него время! Так можно:)

Составить список идей и занятий, которые будут помогать вам наполняться и восстанавливаться

Минимум 1 раз в неделю проводить день в диджитал и социальном детоксе

Просто повторяйте мантру: "Отдыхая, я зарабатываю себе будущую скорость"».

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Вера Брежнева — певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы «ВИА Гра». Посол доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа. Недавно она выложила в Instagram свой урок по вэйксерфу. Не завидуйте громко:)

«Больше всего в жизни я обожаю… Учиться!!! Это мой второй раз в жизни на вэйксерфе, первый был в прошлом году. Неделю назад у меня были съемки в Киеве — утром, сразу после репетиции, я, пользуясь возможностью, подарила себе 30 минут удовольствия!»

А это — просто круто:)

Настя Ивлеева — российская телеведущая, актриса и видеоблогер. Наиболее известна как звезда социальной сети Инстаграм, а также как ведущая телепередачи «Орел и решка».

Недавно в своем Instagram Настя прокомментировала собственный зажигательный танец вот так: «Командировка с лучшим другом — это лучшее, что могло произойти в 2020!»

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