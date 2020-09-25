Внезапно: власти подтвердили незаконность акции за Лукашенко, которую ябатьки провели в Минске

Источник материала: KYKY

Власти подтвердили незаконность минского митинга ябатек. Об этом KYKY сообщил читатель.

История такая. Минчанка обратилась в Мингорисполком по поводу одной акции в поддержку так называемого президента Лукашенко. Эта акция стряслась с Минском 8 сентября на площади Независимости. Девушка хотела узнать у чиновников все подробности о митинге: не нарушил ли он закон, кто его организовывал, кто его финансировал и так далее.

На что городские власти ответили, что разрешений на проведение акции 8 сентября на площади Независимости никому не выдавали — и напомнили: лица, нарушившие закон о проведении массовых мероприятий, несут ответственность (но вот дойдет ли дело до наказания виновных — вопрос скорее риторический). Так или иначе, автору обращения в Мингорисполком посоветовали пожаловаться в милицию.

Переписка минчанки с Мингорисполкомом выглядит следующим образом:

Обложка носит иллюстративный характер. Фото: TUT.by.