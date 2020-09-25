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Внезапно: власти подтвердили незаконность акции за Лукашенко, которую ябатьки провели в Минске
Источник материала: KYKY>
Власти подтвердили незаконность минского митинга ябатек. Об этом KYKY сообщил читатель.
История такая. Минчанка обратилась в Мингорисполком по поводу одной акции в поддержку так называемого президента Лукашенко. Эта акция стряслась с Минском 8 сентября на площади Независимости. Девушка хотела узнать у чиновников все подробности о митинге: не нарушил ли он закон, кто его организовывал, кто его финансировал и так далее.
На что городские власти ответили, что разрешений на проведение акции 8 сентября на площади Независимости никому не выдавали — и напомнили: лица, нарушившие закон о проведении массовых мероприятий, несут ответственность (но вот дойдет ли дело до наказания виновных — вопрос скорее риторический). Так или иначе, автору обращения в Мингорисполком посоветовали пожаловаться в милицию.
Переписка минчанки с Мингорисполкомом выглядит следующим образом:
Обложка носит иллюстративный характер. Фото: TUT.by.
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Власти подтвердили незаконность минского митинга ябатек. Об этом KYKY сообщил читатель. История такая. Минчанка обратилась в Мингорисполком по поводу одной акции в...
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