|
Василий Хомутовский: в день ухода из брестского "Динамо" даже не думал увольняться. Это было неожиданно
Источник материала: Партизан
Известный в прошлом голкипер, а ныне тренер Василий Хомутовский рассказал об уходе из брестского "Динамо" "по согласию сторон".
- Расскажи, как ты писал пост о расставании с брестским "Динамо".
- Много чего хотел сказать, много кого хотел поблагодарить, много хотел написать. Но было очень много эмоций, таких сентиментальных. Многое связано за два года с клубом, болельщиками, сотрудниками. Поэтому пришлось компоновать.
- Ты же в тот день не собирался увольняться?
- Даже не думал. У нас была двухразовая тренировка, и где-то за час до второго занятия поступил звонок от руководства. Был разговор, и мы приняли решение расстаться по обоюдному согласию. По соглашению сторон.
- Ты обшался с руководством, то есть с Зайцевым.
- Мы обсудили некоторые моменты — и приняли такое совместное решение.
- Честно: ты офигел?
- Не ожидал. Все мои высказывания до этого момента, может, и накапливались, но я свою позицию всегда обосновывал, говорил почему и зачем. Думаю, все это вместе…
- Тебе не кажется, что это достаточно наивно, когда ты идешь против государственной повестки и думаешь, что тебя не уволят, так как ты можешь все обосновать?
- Подожди, у нас какой сейчас год?
- 2020-й.
- Я думал, 37-й. Можно вернуться в 37-й год, когда при Сталине ездили черные воронки, и людей забирали за инакомыслие. Дальше ты знаешь.
- Ты не мог поверить в это?
- Не буду говорить, почему мы разошлись — конфиденциальная информация. Но то, что было принято такое решение, для меня было неожиданным. Я ожидал, что рано или поздно такое решение придется…
- Но именно в тот день ты не был готов к этому.
- У меня есть гражданская позиция, от нее не откажусь. Ко всем отношусь с уважением, но отказываться от своей позиции не собираюсь. Все, что я хотел сказать по этому поводу, — сказал Хомутовский в интервью Никите Мелкозерову на YouTube-канале "жизнь-малина".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Василий Хомутовский: в день ухода из брестского "Динамо" даже не думал увольняться. Это было неожиданно
Известный в прошлом голкипер, а ныне тренер Василий Хомутовский рассказал об уходе из брестского "Динамо" "по согласию сторон".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)