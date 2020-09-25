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Доллар покинул двухнедельный максимум

25.09.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К концу недели укрепление доллара завершилось и он немного подешевел, но впервые с начала месяца завершил неделю укреплением к белорусскому рублю.

Валютная корзина подешевела уже 19-й раз подряд. Сегодня её стоимость снизилась всего на 0,03% до минимума за 35 дней. Белорусский рубль укрепляется к корзине валют на всех без исключения сентябрьских торгах.

С начала месяца стоимость валютной корзины упала на 4,47%, против роста на 8,73% по итогам августа.

Курс доллара упал на 0,0050 BYN до 2,5992 BYN/USD и оставил максимум за две недели. Напомним, что с понедельника по четверг американец укрепился на общую сумму 0,0384 BYN.

Курс евро снизился на 0,0041 BYN до 3,0318 BYN/EUR. Стоимость евро приблизилась к минимуму за 30 дней.

Курс российского рубля поднялся на 0,0034 BYN после серии из девяти снижений подряд, за время которой он обвалился на 0,0929 BYN. Сотня российских рублей сегодня покинула минимум за 35 дней.

Нацбанк Беларуси установит официальный курс российского рубля на завтра на уровне до 3,3813 BYN/100 RUB.


Итоги недели на валютном рынке Беларуси

На четвёртой неделе сентября белорусский рубль впервые не смог подорожать ко всем валютам:

курс доллара +0,0334 BYN (+1,30%);
курс евро −0,0096 BYN (−0,32%)
курс российского рубля −0,0392 BYN (−1,15%);
валютная корзина −0,26%

Центробанк России

На валютной бирже в Москве за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара опустился на 36 копеек до 76,8195 российских рублей и оставил максимум за 5 дней.

Средневзвешенный курс евро в это же время упал на 43 копейки до 89,55 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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К концу недели укрепление доллара завершилось и он немного подешевел, но впервые с начала месяца завершил неделю укреплением к белорусскому рублю.
 
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