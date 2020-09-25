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Замглавы администрации Ялты уволили за поддержку протестов в Беларуси

25.09.2020 15:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Замглавы городской администрации Ялты Михаила Загорцева уволили за поддержку антиправительственных протестов в Беларуси.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу администрации города Ивана Имгрунта, передает РБК.

«Да, правда. Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности», — сказал глава Ялты.

В середине августа Загорцев опубликовал видеообращение, в котором выступил в поддержку протестов в Беларуси. В частности, он предположил, что демонстрации разгоняли в том числе российские силовики.

На должность замглавы администрации Загорцев был назначен 21 сентября. Он должен был курировать сферы ЖКХ и транспорта. После этого в СМИ появилась информация, что в августе замглавы записал видеообращение по ситуации в Беларуси.

62-летний Михаил Загорцев до 2010-го возглавлял администрацию Ленинского района Бобруйска, затем был председателем Бобруйского городского совета депутатов. В 2011–2020 годах — председатель Смолевичского районного исполнительного комитета.

 
 
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Замглавы городской администрации Ялты Михаила Загорцева уволили за поддержку антиправительственных протестов в Беларуси.
 
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