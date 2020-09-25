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Кремль назвал вмешательством в дела Беларуси непризнание ЕС Лукашенко
Источник материала: АФН
В Кремле не приветствуют заявления некоторых европейских стран о непризнании Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
«Мы считаем, что они противоречат международному праву, безусловно, не способствуют развитию диалога и, по сути, являются косвенным вмешательством во внутренние дела», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков также считает, что такие решения будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Беларусью.
По словам пресс-секретаря президента, позиция, занятая в отношении Лукашенко рядом европейских стран, не повлияет на текущее состояние и перспективы развития российско-белорусских отношений.
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В Кремле не приветствуют заявления некоторых европейских стран о непризнании Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
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