ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анджей Дуда: нужно сделать все, чтобы в Беларуси прошли выборы, которые признает общество

25.09.2020 15:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Президент Польши Анджей Дуда рассказал некоторые подробности своих переговоров с руководством Италии.

Анджей Дуда: нужно сделать все, чтобы в Беларуси прошли выборы, которые признает общество

По его словам, Варшава и Рим имеют идентичную позицию по поводу ситуации в Беларуси. «Нужно сделать все, чтобы, во-первых, в Беларуси прошли выборы, которые признает общество; а во-вторых, белорусское общество также как и общества других стран имеет право на свободу, имеет право на демократию, имеет право принимать решения о своей стране и о ее властях. Все эти стремления государства Европейского союза должны поддержать. Здесь у нас не было никаких сомнений», — приводит polskieradio.pl слова президента.

 

СВАБОДУ ЯГОРУ МАРЦІНОВІЧУ!

Анджей Дуда: нужно сделать все, чтобы в Беларуси прошли выборы, которые признает общество
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Польши Анджей Дуда рассказал некоторые подробности своих переговоров с руководством Италии.
 
Новости дня
Новости разные
 
На МКС вновь зафиксирована утечка воздуха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика