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«Свободное объединение спортсменов Беларуси» призвало коллег поддержать сторонников перемен

25.09.2020 15:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Созданная известными белорусскими спортсменами инициатива «Свободное объединение спортсменов Беларуси» призвала коллег поддержать сторонников перемен. Видеообращение опубликовано в «Инстаграме» инициативы.

«Свободное объединение спортсменов Беларуси» призвало коллег поддержать сторонников перемен

«Мы — Свободное объединение спортсменов Беларуси, обычно мы представляем страну на спортивной арене, — говорит на видео баскетболистка Елена Левченко. — Мы с гордостью стоим в одном ряду с лучшими спортсменами мира. Сейчас мы чувствуем себя обязанными представить голос белорусского народа. Мы обращаемся к коллегам-спортсменам, болельщикам и всем людям на планете».

«Государственные органы ежедневно и повсеместно нарушают Конституцию, законы и Олимпийскую хартию и базовые права человека», — продолжил волейболист Артур Удрис.

 

 

«Людей запугивают, задерживают, репрессируют и пытают, — добавила фристайлистка Александра Романовская. — Масштаб жестокости просто невообразим. Чтение новостей сравнимо с эмоциональным изнасилованием».

«Пожалуйста, станьте на нашу сторону в этой войне между добром и злом. Будьте честными, смелыми — словом и делом. Будьте героями, такими же как тысячи белорусов. Действуйте во благо всего человечества», — завершил обращение баскетболист Егор Мещеряков.

О создании «Свободного объединения спортсменов Беларуси» было объявлено в начале сентября. На тот момент в его состав вошли олимпийскийская призерка ؅пловчиха Александра Герасименя, олимпийская призерка толкательница ядра Надежда Остапчук, капитан национальной команды по баскетболу Екатерина Снытина и баскетболистка Елена Левченко, баскетболисты Никита и Егор Мещеряковы, самбист Степан Попов, волейболист Артур Удрис, основатель гандбольного клуба «Витязь» Александр Опейкин и главный тренер «Витязя» Константин Яковлев.

 

СВАБОДУ ЯГОРУ МАРЦІНОВІЧУ!

«Свободное объединение спортсменов Беларуси» призвало коллег поддержать сторонников перемен

 

 
Теги: Новости
 
 
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