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Иван Тихон возглавил Белорусскую федерацию легкой атлетики

25.09.2020 15:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Новым председателем Белорусской федерации легкой атлетики избран Иван Тихон. Он сменил в этой должности Вадима Девятовского, возглавлявшего федерацию с сентября 2014 года.

Иван Тихон возглавил Белорусскую федерацию легкой атлетики
Иван Тихон. Фото bfla.eu

Внеочередная выборная конференция БФЛА была созвана в связи с заявлением Девятовского о невозможности продолжать работу по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба федерации.

Выступая на конференции Девятовский отметил, что готов вернуться к работе в федерации после того, как решит свои личные вопросы.

Иван Тихон заявил, что его избрание председателем БФЛА не означает завершения спортивной карьеры. 44-летний именитый метатель молота намерен выступить на Олимпийских играх в Токио в будущем году.

 

 

СВАБОДУ ЯГОРУ МАРЦІНОВІЧУ!

Иван Тихон возглавил Белорусскую федерацию легкой атлетики
 
 
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Новым председателем Белорусской федерации легкой атлетики избран Иван Тихон. Он сменил в этой должности Вадима Девятовского, возглавлявшего федерацию с сентября...
 
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