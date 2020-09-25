Иван Тихон возглавил Белорусскую федерацию легкой атлетики

Новым председателем Белорусской федерации легкой атлетики избран Иван Тихон. Он сменил в этой должности Вадима Девятовского, возглавлявшего федерацию с сентября 2014 года.



Иван Тихон. Фото bfla.eu

Внеочередная выборная конференция БФЛА была созвана в связи с заявлением Девятовского о невозможности продолжать работу по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба федерации.

Выступая на конференции Девятовский отметил, что готов вернуться к работе в федерации после того, как решит свои личные вопросы.

Иван Тихон заявил, что его избрание председателем БФЛА не означает завершения спортивной карьеры. 44-летний именитый метатель молота намерен выступить на Олимпийских играх в Токио в будущем году.