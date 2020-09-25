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На выходных Беларусь будет штормить
Источник материала: Навiны
Белгидромет предупредил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларусь в предстоящие выходные.
Как сообщается, утром и днем в субботу, а также в течение всего воскресенья в большинстве районов республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Сильный ветер порывами до 15-18 м/с ожидается 26-28 сентября и в столице.
Из-за этого объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
При порывистом ветре спсатели
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Белгидромет предупредил о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларусь в предстоящие выходные.
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