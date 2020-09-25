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На белорусской границе задержана партия кокаина на 380 тысяч долларов
Источник материала: Навiны
Крупная партии кокаина задержана белорусскими таможенниками на границе с Литвой в пункте пропуска «Котловка».
Кокаин в трех брикетах общим весом 3,2 кг обнаружила служебная собака в личных вещах водителя грузового автомобиля, следовавшего транзитом через Беларусь из Франции в Россию.
Рыночная стоимость наркотика оценена в 380 тысяч долларов.
Как сообщает пресс-служба ГТК, при проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с подразделениями по наркоконтролю МВД установлена причастность водителя и иных лиц к незаконному каналу поставок наркотических средств на территорию ЕАЭС.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.
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Крупная партии кокаина задержана белорусскими таможенниками на границе с Литвой в пункте пропуска «Котловка».
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