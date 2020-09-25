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На белорусской границе задержана партия кокаина на 380 тысяч долларов

25.09.2020 15:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Крупная партии кокаина задержана белорусскими таможенниками на границе с Литвой в пункте пропуска «Котловка».

На белорусской границе задержана партия кокаина на 380 тысяч долларов

Кокаин в трех брикетах общим весом 3,2 кг обнаружила служебная собака в личных вещах водителя грузового автомобиля, следовавшего транзитом через Беларусь из Франции в Россию.

Рыночная стоимость наркотика оценена в 380 тысяч долларов.

Как сообщает пресс-служба ГТК, при проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с подразделениями по наркоконтролю МВД установлена причастность водителя и иных лиц к незаконному каналу поставок наркотических средств на  территорию ЕАЭС.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.

 

СВАБОДУ ЯГОРУ МАРЦІНОВІЧУ!

На белорусской границе задержана партия кокаина на 380 тысяч долларов
 
 
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Крупная партии кокаина задержана белорусскими таможенниками на границе с Литвой в пункте пропуска «Котловка».
 
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