На белорусской границе задержана партия кокаина на 380 тысяч долларов

Крупная партии кокаина задержана белорусскими таможенниками на границе с Литвой в пункте пропуска «Котловка».





Кокаин в трех брикетах общим весом 3,2 кг обнаружила служебная собака в личных вещах водителя грузового автомобиля, следовавшего транзитом через Беларусь из Франции в Россию.

Рыночная стоимость наркотика оценена в 380 тысяч долларов.

Как сообщает пресс-служба ГТК, при проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с подразделениями по наркоконтролю МВД установлена причастность водителя и иных лиц к незаконному каналу поставок наркотических средств на территорию ЕАЭС.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.