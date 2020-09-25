Кто-то заказал у Ferrari эксклюзивный суперкар. Вот что получилось

Источник материала: Onliner

Компания Ferrari решила порадовать своих поклонников новой моделью Omologata. Но радоваться по итогу будет лишь один человек: этот суперкар построен в единственном экземпляре. В основе новинки лежит переднемоторная платформа Ferrari 812 Superfast.





Это десятый по счету эксклюзивный автомобиль, построенный на архитектуре Ferrari V12 с передним расположением двигателя. Премьера машины прошла на гоночном треке Fiorano в Маранелло. Omologata создавалась для одного «требовательного клиента», который любит итальянские гоночные модели. Работа над машиной велась на протяжении двух лет.





От 812 Superfast здесь остались лишь фары и лобовое стекло, остальные элементы кузова уникальны. Машина собиралась вручную, и практически все новые элементы выполнены из алюминия. На современную архитектуру создатели суперкара нанизали исторические гены всех GT-моделей Ferrari, сделав, по сути, ценный коллекционный экземпляр.





В движение автомобиль приводит 6,5-литровый V12 мощностью 790 л. с. Разгон до сотни у заднеприводной машины занимает 2,9 секунды.