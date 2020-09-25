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Кто-то заказал у Ferrari эксклюзивный суперкар. Вот что получилось

25.09.2020 15:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Ferrari решила порадовать своих поклонников новой моделью Omologata. Но радоваться по итогу будет лишь один человек: этот суперкар построен в единственном экземпляре. В основе новинки лежит переднемоторная платформа Ferrari 812 Superfast. 

Кто-то заказал у Ferrari эксклюзивный суперкар. Вот что получилось

Это десятый по счету эксклюзивный автомобиль, построенный на архитектуре Ferrari V12 с передним расположением двигателя. Премьера машины прошла на гоночном треке Fiorano в Маранелло. Omologata создавалась для одного «требовательного клиента», который любит итальянские гоночные модели. Работа над машиной велась на протяжении двух лет.

Кто-то заказал у Ferrari эксклюзивный суперкар. Вот что получилось

От 812 Superfast здесь остались лишь фары и лобовое стекло, остальные элементы кузова уникальны. Машина собиралась вручную, и практически все новые элементы выполнены из алюминия. На современную архитектуру создатели суперкара нанизали исторические гены всех GT-моделей Ferrari, сделав, по сути, ценный коллекционный экземпляр.

Кто-то заказал у Ferrari эксклюзивный суперкар. Вот что получилось

В движение автомобиль приводит 6,5-литровый V12 мощностью 790 л. с. Разгон до сотни у заднеприводной машины занимает 2,9 секунды.

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Компания Ferrari решила порадовать своих поклонников новой моделью Omologata. Но радоваться по итогу будет лишь один человек: этот суперкар построен в единственном...
 
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