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Кто-то заказал у Ferrari эксклюзивный суперкар. Вот что получилось
Источник материала: Onliner
Компания Ferrari решила порадовать своих поклонников новой моделью Omologata. Но радоваться по итогу будет лишь один человек: этот суперкар построен в единственном экземпляре. В основе новинки лежит переднемоторная платформа Ferrari 812 Superfast.
Это десятый по счету эксклюзивный автомобиль, построенный на архитектуре Ferrari V12 с передним расположением двигателя. Премьера машины прошла на гоночном треке Fiorano в Маранелло. Omologata создавалась для одного «требовательного клиента», который любит итальянские гоночные модели. Работа над машиной велась на протяжении двух лет.
От 812 Superfast здесь остались лишь фары и лобовое стекло, остальные элементы кузова уникальны. Машина собиралась вручную, и практически все новые элементы выполнены из алюминия. На современную архитектуру создатели суперкара нанизали исторические гены всех GT-моделей Ferrari, сделав, по сути, ценный коллекционный экземпляр.
В движение автомобиль приводит 6,5-литровый V12 мощностью 790 л. с. Разгон до сотни у заднеприводной машины занимает 2,9 секунды.
серебристый, минивэн, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
серебристый, универсал, бензин 1.2 л, механическая, передний привод
красный, хетчбэк, бензин 1.2 л, механическая, передний привод
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Компания Ferrari решила порадовать своих поклонников новой моделью Omologata. Но радоваться по итогу будет лишь один человек: этот суперкар построен в единственном...
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