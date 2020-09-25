Эквадор всех подвел. Как будем жить в мире без бананов? Опрос

Источник материала: Onliner

Беда пришла откуда не ждали. Точнее, когда казалось, что она пришла уже отовсюду, с задних рядов поднял руку Эквадор. И сообщил про возможные проблемы с бананами. Главный мировой производитель этой ягоды ссылается на извержение вулкана, которое мешает экспорту. Наиболее тревожные аналитики предрекают падение поставок на треть, а это как минимум скажется на цене. Менее тревожные просят уняться. Мы же в любой страшной ситуации проводим опрос.

20 сентября в Эквадоре активизировалось извержение вулкана Сангай, который до этого вяло коптил. Во-первых, это красиво.

Во-вторых, пеплом, который выброшен на высоту до 10 километров над уровнем кратера, накрыло районы, где выращивают бананы. Местные специалисты сразу предупредили: скопления золы могут повлиять на сельское хозяйство.

Конечно, бананы промышленно выращивают на многих континентах, не только в Эквадоре. Но за счет вала и отработанного маркетинга Эквадор мог обеспечивать наиболее выгодную закупочную цену при нормальном качестве. Собирают их круглый год. Банановозы с его продукцией бороздят океаны, именно эквадорскими бананами завалены весь мир и белорусские супермаркеты. Сегодня килограмм хороших эквадорских (а других и нет) бананов стоит у нас примерно 3,7 рубля, гнилые — дешевле.

Конкуренты из Африки и юго-восточной Азии в основном довольствовались собственными внутренними рынками либо региональными поставками за счет более удобной логистики. Таким образом, напрашивается вопрос: кому был выгоден этот вулкан? Сам ли он решил сработать? Кто кукловоды?

Через пару дней Банановый союз примерно подсчитал потери. Пеплом накрыло около 56 тыс. га эквадорских плантаций. Издание El Comercio сообщает , что на пострадавшей площади потери составили примерно 30%. Русскоязычная и кое-какая белорусская пресса подхватили эти 30% и почему-то сообщили о грядущем банановом кризисе и потере трети мировых запасов.

Вообще-то, всего в Эквадоре под бананами около 150 тыс. га. То есть общие потери уже никак не третья часть всего выращенного. Кроме того, засыпанные пеплом площади восстановятся. Многие будут разочарованы, но, возможно, на этот раз обойдемся без кризиса.

И все же сторонники апокалиптического сценария имеют свои резоны, да и просто так интереснее. Как учит жизнь, надо быть готовым ко всему. Учитывая временную невозможность нормально высказаться в комментариях, этот опрос пусть станет хоть какой-то отдушиной для вас.

Как теперь выживать?

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