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На МКС вновь зафиксирована утечка воздуха
Источник материала: Onliner
Космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Крис Кэссиди будут изолированы на российском сегменте Международной космической станции,
Запланированные работы будут проходить штатно. Безопасности экипажа ничто не угрожает, отметил «Роскосмос».
20 августа агентство ТАСС
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Космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Крис Кэссиди будут изолированы на российском сегменте Международной космической станции,...
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