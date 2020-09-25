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На МКС вновь зафиксирована утечка воздуха

25.09.2020 15:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Крис Кэссиди будут изолированы на российском сегменте Международной космической станции, сообщает сайт «Роскосмоса». Им нужно будет найти утечку атмосферы на борту МКС.

Запланированные работы будут проходить штатно. Безопасности экипажа ничто не угрожает, отметил «Роскосмос».

20 августа агентство ТАСС сообщало об аналогичном переходе экипажа на российский модуль МКС из-за утечки воздуха, которую зафиксировали приборы. Среди возможных причин утечки называли попадание мелких фрагментов метеорита или космического мусора.

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Космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Крис Кэссиди будут изолированы на российском сегменте Международной космической станции,...
 
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