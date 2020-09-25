Заторы в районе станции метро «Пушкинская»: не работал светофор (обновлено)

Источник материала: Onliner

Сегодня днем, по данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе пересечения проспекта Пушкина и улицы Притыцкого в Минске образовались заторы. Трудно проехать через сам перекресток в районе станции метро «Пушкинская», замедлилось движение на подъездах к нему.

По некоторой информации, заторы могут быть связаны с отключением светофоров на перекрестке.

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Вот и подтверждение от ГАИ.

— Была выявлена неисправность светофорного объекта на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого. На место направлен сотрудник Госавтоинспекции, который будет регулировать движение на участке в целях безопасности и комфорта участников дорожного движения. Также направлены специалисты для устранения неисправности, — сообщила корреспонденту Onliner начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Александра Попова.





Корреспондент Onliner, который находится в районе указанного перекрестка, подтверждает: регулировщик на месте, да и светофоры в 14:35 заработали. Заторы пока есть — трудно проехать по проспекту Пушкина со стороны улицы Дунина-Марцинкевича, примерно на одну станцию метро в обе стороны от круга растянулась пробка по улице Притыцкого.





На самом перекрестке к тому же случилось ДТП, что также повлияло на обстановку в целом, но ничего серьезного, участники уже разъехались.





Еще в этом районе сегодня возникали проблемы и у троллейбусов. По информации «Минсктранса», с 12:33 на проспекте Пушкина, улице Пономаренко в направлении проспекта Дзержинского из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршруте №47. Движение было организовано по улицам Одоевского, Бельского, Гурского. После часа дня все вернулось к норме.

По состоянию на 14:20 это пока самая проблемная точка города в плане заторовой ситуации. В остальном же — посредственные 4 балла, что для пятницы не так и плохо. Есть трудности на улицах Свердлова, Бобруйской, Ленина, небольшой затор на улице Козлова.

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