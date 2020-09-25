Источник материала: Sputnik Беларусь

В 2020 году на фестиваль подано 152 фильма из 18 стран. В короткую программу вошли 28 фильмов из 9 стран. Центральной темой Пятого фестиваля станет 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль проводится в Смоленске и Минске с 28 сентября по 2 октября. В кинотеатре "Смена" и в Смоленском государственном институте искусств будут показаны 28 фильмов-финалистов из России, Беларуси, других стран СНГ, а также Сербии и Латвии.

Об этих и других мероприятиях Фестиваля расскажут участники пресс-конференции:

в Минске:

исполнительный директор фестиваля, председатель Союза журналистов Республики Беларусь Андрей КРИВОШЕЕВ;

руководитель информационного агентства Sputnik Беларусь Андрей КАЧУРА.

в Смоленске:

декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий ТРЕТЬЯКОВ;

председатель государственного учреждения "Телерадиовещательная организация Союзного государства" Николай ЕФИМОВИЧ;

режиссер, сценарист, победитель фестиваля "Евразия.DOC-2019" Мари РЕНО;

председатель медиаклуба "Формат А-3" Галина САПОЖНИКОВА;

программный директор Фестиваля "Евразия.DOC", президент Продюсерского центра "Студия Третий Рим" Валерий ШЕХОВЦОВ;

член жюри фестиваля, председатель Республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий ДАВЫДЬКО.

в Ереване:

председатель Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию Армении Тигран АКОПЯН.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в понедельник, 28 сентября, в 14:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы Вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com ,

тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).

Павел Антонов

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