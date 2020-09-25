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Открытие пятого Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC"

25.09.2020 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В 2020 году на фестиваль подано 152 фильма из 18 стран. В короткую программу вошли 28 фильмов из 9 стран. Центральной темой Пятого фестиваля станет 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

Фестиваль проводится в Смоленске и Минске с 28 сентября по 2 октября.  В кинотеатре "Смена" и в Смоленском государственном институте искусств будут показаны 28 фильмов-финалистов из России, Беларуси, других стран СНГ, а также Сербии и Латвии.

Об этих и других мероприятиях Фестиваля расскажут участники пресс-конференции:

в Минске:

  • исполнительный директор фестиваля, председатель Союза журналистов Республики Беларусь Андрей КРИВОШЕЕВ;
  • руководитель информационного агентства Sputnik Беларусь Андрей КАЧУРА.

в Смоленске:

  • декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий ТРЕТЬЯКОВ;
  • председатель государственного учреждения "Телерадиовещательная организация Союзного государства" Николай ЕФИМОВИЧ;
  • режиссер, сценарист, победитель фестиваля "Евразия.DOC-2019" Мари РЕНО;
  • председатель медиаклуба "Формат А-3" Галина САПОЖНИКОВА;
  • программный директор Фестиваля "Евразия.DOC", президент Продюсерского центра "Студия Третий Рим" Валерий ШЕХОВЦОВ;
  • член жюри фестиваля, председатель Республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий ДАВЫДЬКО.

в Ереване:

  • председатель Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию Армении Тигран АКОПЯН.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в понедельник, 28 сентября, в 14:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы Вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com,

тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp). 

Павел Антонов

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник, 28 сентября, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в формате видеомоста Минск – Смоленск – Ереван пройдет онлайн-пресс-конференция...
 
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