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Открытие пятого Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC"
25.09.2020 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В 2020 году на фестиваль подано 152 фильма из 18 стран. В короткую программу вошли 28 фильмов из 9 стран. Центральной темой Пятого фестиваля станет 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Фестиваль проводится в Смоленске и Минске с 28 сентября по 2 октября. В кинотеатре "Смена" и в Смоленском государственном институте искусств будут показаны 28 фильмов-финалистов из России, Беларуси, других стран СНГ, а также Сербии и Латвии.
Об этих и других мероприятиях Фестиваля расскажут участники пресс-конференции:
в Минске:
в Смоленске:
в Ереване:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в понедельник, 28 сентября, в 14:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
Свои вопросы Вы можете прислать:
тел +375 (29) 550 06 31 (Telegram), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).
Павел Антонов
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В понедельник, 28 сентября, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в формате видеомоста Минск – Смоленск – Ереван пройдет онлайн-пресс-конференция...
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