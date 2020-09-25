Дрозденко: товарооборот с Беларусью растет третий год подряд

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Дрозденко: товарооборот с Беларусью растет третий год!

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, который прибыл в белорусскую столицу накануне Форума регионов России и Беларуси. В ходе беседы стороны выразили надежду на развитие масштабного сотрудничества на взаимовыгодной основе. После встречи с президентом Дрозденко рассказал журналистам о совместных белорусско-российских проектах и перспективах.

"Беларусь для нас является стратегическим партнером, третий год растет наш товарооборот. Кстати, Ленинградская область дотирует покупку белорусской техники, мы нашим сельхоз-товаропроизводителям возмещаем 35% от стоимости техники, это хорошая поддержка. Следующий год в нашей области объявлен годом чистой воды, и мы хотим покупать у Беларуси универсальные установки, которые разработали белорусские ученые. Я лично попробовал воду после очистки ее белорусскими установками. Все отлично, это будет большой контракт на следующий год", – отметил губернатор.

Добавим, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik, Дрозденко рассказал, сколько может стоить строительство терминала в Усть-Луге. По его словам, участвовать в строительстве уже возводимого терминала выгоднее, а сам проект в зависимости от специализации может стоить от 2,5 до 25 миллиардов российских рублей (от 32,5 до 325 миллионов долларов).

Подробнее о сотрудничестве Беларуси и Ленинградской области слушайте в комментарии губернатора Александра Дрозденко на радио Sputnik Беларусь.

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