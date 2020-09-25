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Дрозденко: товарооборот с Беларусью растет третий год подряд
25.09.2020 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко
© Sputnik / Алексей Даничев
"Беларусь для нас является стратегическим партнером, третий год растет наш товарооборот. Кстати, Ленинградская область дотирует покупку белорусской техники, мы нашим сельхоз-товаропроизводителям возмещаем 35% от стоимости техники, это хорошая поддержка. Следующий год в нашей области объявлен годом чистой воды, и мы хотим покупать у Беларуси универсальные установки, которые разработали белорусские ученые. Я лично попробовал воду после очистки ее белорусскими установками. Все отлично, это будет большой контракт на следующий год", – отметил губернатор.
Добавим,
Подробнее о сотрудничестве Беларуси и Ленинградской области слушайте в комментарии губернатора Александра Дрозденко на радио Sputnik Беларусь.
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О стратегическом партнерстве Беларуси и Ленинградской области рассказывает губернатор Александр Дрозденко.
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