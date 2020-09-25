Правление ЕАБР направило на рассмотрение совета ЕФСР заявку Беларуси на 500 миллионов долларов

Источник материала: Ежедневник

Правление Евразийского банка развития (ЕАБР), который управляет средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), получило заявку Беларуси на предоставление кредита на 500 млн долларов и направило ее на рассмотрение совета ЕФСР.

"Правление ЕАБР одобрило и направило на рассмотрение совета фонда материалы по вопросу о предоставлении финансового кредита Беларуси. Следующие шаги - это рассмотрение вопроса со стороны экспертного совета и совета фонда, после чего, в случае положительного решения, будет подписано кредитное соглашение", - рассказала представитель пресс-службы изданию "Интерфакс".

Он также сообщил, что заявка Беларуси на бюджетную поддержку из средств ЕФСР в размере 500 млн долларов была направлена на имя председателя совета фонда в начале сентября.

Как сообщалось, средства ЕФСР на 0,5 млрд долларов выделяются Минску в рамках госкредита России на 1,5 млрд долларов, о котором на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко 14 сентября в Сочи сообщил президент РФ Владимир Путин.

Ранее также сообщалось, что ЕФСР готов выделить Беларуси финансовый кредит на 0,5 млрд долларов до конца текущего года.

Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Беларусь за счет кредита ЕФСР полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом" (MOEX: GAZP) в сумме 330 млн долларов по состоянию на середину сентября. Затем министерство финансов Беларуси сообщило, что подготовило схему погашения задолженности перед "Газпромом" за счет кредита ЕФСР.